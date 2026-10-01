錢錢沒有不見！首次登錄健康幣專區 200幣卻沒入帳 健保署：要等2天

健康幣今天正式上路，許多人一早就躍躍欲試，準備要領取健康幣，但健康幣正式上線時間是今天早上10點，有民眾於早上通勤時間嘗試登錄，卻找不到連結，紛紛喊棄用；10點後正式上路後，部分民眾完成登錄，原想立刻見到200幣入帳，但用於兌換健康商品的Health GO APP上，健康幣欄位卻一直掛零。健保署指出，因作業轉換需求，完成登錄後會於2天後完成健康幣歸戶，民眾可再等等。

設計運行兩年的健康幣，今天上午10點正式上路。因應上路，衛福部祭出大禮包，只要從「健保快易通」中，找到健康幣專區，完成首次登錄就可以領200幣，而1幣價值新台幣1元，另外，登錄後，若完成「生活型態評估量表」可再領100幣。等於新制上路，民眾還沒打疫苗、做癌症篩檢，就直接送300元禮包。

不過，健康幣設計複雜，不少民眾紛紛反應「好麻煩」，如健康幣專區連結藏在介面的第二層，要先下載「健保快易通」APP，選擇「健康存摺」欄位，才能看見健康幣專區，並非在第一層的介面就能找得到專區。進入後雖依序完成登錄，但要查詢已累計多少健康幣，或兌換健康幣，還得下載另一的APP「Health GO」。

家住三重的陳小姐表示，她在健保快易通完成程序後，隨後下載「Health GO」，因採實名制需綁定手機號碼，但她的手機號碼用先生名字申辦，導致她無法實名制使用。前面耗費近10分鐘的程序完全白費，她也笑稱，原本許多檢查跟疫苗都安排在10月後進行，期待賺一波健康幣，如今也全數放水流。

另一名住在台北市的吳太太今天完成健康幣登錄，也填妥完成「生活型態評估量表」，但怎麼都找不到任何欄位顯示300幣已入帳，即使健康存摺已經綁定「Health GO」，健康幣欄位也持續掛零。

健保署企劃組參議余依靜表示，健康幣有13項累積項目，包括公費癌症篩檢和成人健檢等8項、疫苗接種3項，以及首次登入、生活評估量表皆可累積健康健康幣。其中公費癌篩和成人健檢完成後約需2個月才能入帳，其餘項目均於2天內入帳，提醒民眾耐心等候。

她也鼓勵符合公費癌篩和成人健檢資格民眾，盡早安排篩檢，讓健康幣及早入帳。健康幣入帳後，民眾除了可透過國健署建置的「Health GO」查詢，也能在「健康存摺」的健康幣專區查看。

余依靜說，若手機門號並非本人申辦，建議改採「裝置碼認證」，透過電腦及讀卡機插入健保卡，登入「健保卡網路服務註冊」，或使用自然人憑證登入「個人健保資料網路服務作業」，再以手機掃描電腦顯示的QR Code，或輸入認證碼，即可完成登入。

余依靜表示，如果今天接種流感疫苗，但十月九日才開通登入「健保快易通」中健康幣專區，十月十一日會入帳450幣。10月1日後符合領幣的健康行為都可以累積健康幣，但入帳時間會依照開通時間晚兩天（疫苗）或是晚兩個月（癌篩和成人健檢）。

民眾自今天起，即可開始累計健康幣，集滿至少1000幣才能開始兌換健康商品，而健康商品可開始兌換的時間為今年12月起。屆時可兌換的健康商品，如7-ELEVEN、全家、全聯提供的指定生鮮蔬果、健康飲品、乾貨等，以及社區藥局等，可用其購買維他命等保健食品，也能兌換血糖機、血壓計等醫材。

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依照規定今天完成健康幣專區登錄以及生活型態評估量表者，其健康幣會於2天後歸戶，健康商品則於12月起才能開始兌換。圖／擷取自健康存摺

台北市的吳太太今天完成健康幣登錄，以及填妥問券後，怎麼都找不到任何欄位顯示300幣已入帳，即使健康存摺已經綁定「Health GO」，健康幣欄位也持續掛0。圖／擷取自Health GO