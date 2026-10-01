國慶連續假期將至！ 省道估10月8日湧車潮 熱點路段曝光

國慶連假即將到來，公路局預估，車潮從10月8日下午起陸續出現；觀光旅遊車潮10月9日至10月11日於各大風景旅遊熱點湧現；北返車潮預計出現在10月10日下午至10月11日。

今年國慶連假落在10月9日至10月11日共3天，交通部公路局今天發布新聞稿表示，評估國慶日連續假期將以短程觀光景點單日往返及近郊2至3日的旅遊旅次為主，各大風景區仍將湧入大量車潮。

包含北部地區的台2線（關渡至淡水、萬里至大武崙、瑞濱至福隆路段），宜蘭地區的台2線蘭陽博物館路段；中部地區則有台14甲線清境農場、台21線日月潭，南部地區則有台18線阿里山路段、台3線古坑路段等。

公路局預估，這次國慶連假車潮自10月8日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮則於10月9日至10月11日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從10月10日下午至10月11日湧現。

連假省道易壅塞路段及時段為地區的主要幹道包含台9線南迴公路、台1線水底寮至楓港路段及台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段等；銜接高速公路路段如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線等；重要觀光風景地區鄰近路段如台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆及萬里至大武崙路段及台21線日月潭路段等。

公路局表示，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等。

另外，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，公路局表示，10月8日至10月11日推出85條中長程線國道客運85折優惠，TPASS2.0等優惠疊加可享最低57折；搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費等。