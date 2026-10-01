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台鐵台南地下站10月有望啟用 車站店舖將首創同步營業

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台南地下站已逐步到位。記者孟嘉美／攝影
台南地下站已逐步到位。記者孟嘉美／攝影

台鐵台南地下站10月登場，最後一塊拼圖「驗票閘口」於昨天陸續安裝，預計今天下午能夠完成。新站體導入最新指標設計及資訊顯示系統，軌道、電纜線也都引進最先進技術。台鐵公司做好準備，部分店鋪包含超商、手搖飲及藥妝店等，將於啟用日同步營運，所有廠商將於年底前進駐完畢。

交通部日前履勘台南地下站提出25項改善事項，鐵道局改善完成後，將由台鐵公司送交交部核准通車，傳出最快18日新站就能上線服務旅客。

台南地下站工程也已經進入最終收尾階段，台南車站站務長蔡佳文表示，最後一哩路「驗票閘口」已於29日進場，昨天下午開始安裝、預計今天能夠全數完工並展開測試。

蔡佳文指出，第四代驗票閘機由日本原裝進口，整合TPASS等機台、一體成型，將於台南地下站首度使用。最新一代電子資訊顯示系統，也於南港站試辦後，首度正式投入營運服務。

車站餐飲部分，台南地下站總共有12間商鋪，加上一個台鐵便當本舖。第一階段將有5間商店，包含便利商店、手搖飲、餐飲外帶店及藥妝店等和車站同時營運，第二階段將於年底前全數營運。

交通部鐵道局南部工程分局分局長史春華說，台南地下站的車站軌道系統，除鋼軌仍從法國進口，國產化比例高達85%。列車供電系統從傳統的電纜線，改為電導軌，將來維修將更方便，鐵軌則是採用無道渣低音軌，提升運輸品質。不過由於台鐵車型差異化大，新站月台因此維持無月台門設計。

至於地下化最大的安全考驗，南工分局電務工程隊長楊惠閔表示，台南鐵路地下化工程包含10個隧道機房、19部隧道風機，可以協助維持隧道空氣品質，當火災發生時，風機啟用，根據起火點、逃生方向協助排煙，讓旅客能把握黃金900秒的逃生時間。

台鐵第四代新票閘門口已陸續安裝。記者孟嘉美／攝影
台鐵第四代新票閘門口已陸續安裝。記者孟嘉美／攝影

台鐵第四代新票閘門口已陸續安裝。記者孟嘉美／攝影
台鐵第四代新票閘門口已陸續安裝。記者孟嘉美／攝影

台南地下站軌道與電車線設計都採用最新技術。記者孟嘉美／攝影
台南地下站軌道與電車線設計都採用最新技術。記者孟嘉美／攝影

指標採四國語言設計，且英文字母「I」融入鐵軌設計小巧思。記者孟嘉美／攝影
指標採四國語言設計，且英文字母「I」融入鐵軌設計小巧思。記者孟嘉美／攝影

台南 台鐵 鐵道

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