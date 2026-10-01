肝腫瘤「比頭還大」 台大癌醫多專科整合縮小巨型腫瘤 再手術切除

56歲王先生發現肝癌時，腫瘤已超過15公分且侵犯大血管，家人陷入一陣慌亂。所幸在台大癌醫經多專科整合，先接受免疫合併標靶治療，待腫瘤縮小後再接受手術，目前已存活4年多。

肝癌治療不再只有「開刀或不開刀」的選擇，隨著手術、栓塞、電燒、放射治療、標靶、免疫治療到最新無創「碎化刀」等，病人可用的武器愈來愈多，但也面臨「到底該選哪一種」的新難題。台大癌醫分院院長吳耀銘表示，現代癌症治療已走向多元且個人化，可避免病人在不同科別間奔波，甚至錯失最適合的治療時機。

吳耀銘強調，癌症不再是由單一科別就能解決的疾病，真正關鍵是透過多專科團隊替病人「選對武器、排對順序」。適逢10月肝癌月，台大癌醫中心今舉辦「你的肝苦，我們一起扛」肝癌衛教展覽開幕記者會。

吳耀銘說，癌症醫療近年進步快速，除了手術、放射治療、化學治療，還有標靶、免疫及細胞治療等不同選擇。肝癌治療更涵蓋外科手術、肝動脈栓塞、腫瘤消融、全身性藥物治療，以及近年發展的超音波腫瘤組織碎化治療等，「治療武器愈來愈多，病人反而更需要一個團隊幫忙做決定。」

吳耀銘指出，同樣是肝癌，治療策略不能只看腫瘤大小，還必須評估腫瘤位置、有無侵犯血管、肝功能、年齡、體力及其他疾病，甚至病人的生活需求。不同治療也可能前後接續。例如原本無法手術的病人，經藥物治療讓腫瘤縮小後，可能重新取得開刀機會，因此癌症治療並非一次決定後就一路到底，而是必須隨病情動態調整。

台大癌醫目前整合影像醫學、病理、腫瘤外科、腫瘤內科、綜合內科、放射腫瘤，以及營養、心理等專業，透過多專科會議共同討論。吳耀銘說，病人確診癌症後，最常見的焦慮之一就是「我到底該掛哪一科？」但在多專科模式下，病人不必自己在各科間尋找答案，由團隊共同評估，找出當下最適合的治療策略。

除了王先生，另一名76歲楊女士也分享罹癌治療過程，過去多次接受肝動脈栓塞及電燒，今年肝門附近再度復發，團隊考量年齡及腫瘤鄰近重要血管，最後改採組織碎化刀治療。另一位38歲黃先生長期洗腎，今年1月肝癌手術後復發，因腫瘤位置較深，加上每周須洗腎3次，團隊評估後選擇僅需單次療程的組織碎化刀，治療後3天順利出院。

吳耀銘說，三名患者的治療路徑截然不同，也凸顯肝癌治療已從過去相對標準化的模式，逐漸走向依病況「量身訂做」。擺脫傳統「一體適用」的化療模式，病人可找到完整的團隊，讓不同專科一起替病人找解方，包括評估復發風險，可省去不必要的化學治療。

適逢10月肝癌月，台大癌醫中心舉辦「你的肝苦，我們一起扛」肝癌衛教展覽開幕記者會。記者廖靜清／攝影