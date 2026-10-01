別再把單身當悲劇！遠見調查翻轉單身歧視 4成民眾願視情況「單棲」

台灣家庭結構迎來劇變，2025年底，全台一人家戶達399萬戶，占比首度突破4成、近41%，成為最主流的家戶型態。「遠見」今天發表調查「單棲時代來了，你準備好了嗎？」調查發現，過去認為「單身等於被迫落單」的印象已被翻轉，近4成民眾願視情況「單棲（一個人生活）」。7成非獨居者預期未來單棲，77.6%最怕意外無人助。而有86.9%盼單棲也能有房，45.4%認為房貸、購屋政策不友善。

所謂單棲，指的是一個人居住，不一定代表單身，也未必是終身獨居的選擇，而是可能隨工作、伴侶關係、照顧責任與人生階段改變的生活安排。

台灣民眾如何看待一個人生活？遠見調查顯示，在目前非獨居的受訪者中，高達69.5％預期自己未來「極可能」或「有可能」持續或有一段時間單獨生活。交叉分析後發現，目前單身且無穩定對象者，認為未來可能獨居的比例高達89％；非獨居者中，有41.8％過去曾有過半年以上的獨居經驗。單棲不再是少數人的特例，而是多數民眾生命歷程中的必然或潛在選項。

過往社會將單身視為「等待踏入婚姻」或「被迫落單」，調查結果也翻轉了此印象：38.2％的受訪者認為「一個人生活或與他人同住都可以，主要看人生階段與實際情況」，占比最高；僅12.3％比較喜歡與家人、伴侶同住。不過，僅4.4％選擇近年流行口號「不婚不生，一個人快樂一生」，顯示單身也不是絕對的終生主張。

東方線上研究總監施惠民觀察，台灣便利店密度高、環境安全，服務業不太會有單身歧視，有利於民眾在單棲與群居的狀態中切換；切換的原因可能包括工作地點、親密關係、家庭照顧、退休或失能等，不同人生階段的轉變。

進一步探究使得人們走向單獨生活的誘因，在複選條件下，受訪者認為一個人生活的優點包括「不遷就他人生活習慣或作息」（48.6％）、「時間與作息自主，生活安排照自己步調」（48.4％）、「回到家有完全屬於自己的情緒與心理放鬆空間」（43.2％），可見選擇單棲者最不願意遷就他人，也重視生活的高度自主性。

交叉分析受訪者年齡層，20至29歲族群最看重「時間與作息自主」（48.1％）與「空間主導權」（42.3％）；30至39歲有將近5成渴望能「不遷就他人」；40至49歲則因長年背負職場與家庭照顧雙重責任，單棲生活最吸引他們的原因在於「不遷就他人」（52.3％）與「情緒放鬆」（47.3％）。

然而，擁抱自由的另一面，是獨自生活的現實挑戰。當被問及一個人生活的最大隱憂時，「突發緊急狀況（生病、意外無人即時協助）」占比高達77.6％，遠高於排在其後的「孤獨與寂寞」（31.1％）及「居家與人身安全」（27.5％）。這項對比顯示出，比起情感上的孤單，單棲族更擔心「需要求助時沒有人能立即處理」。