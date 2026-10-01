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創院百年新高！台大醫院急診室中秋連假單日湧430病人 院長曝病情

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）見證台大醫院院長余忠仁（左二）打疫苗。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（右）見證台大醫院院長余忠仁（左二）打疫苗。記者邱德祥／攝影

為預防中秋連假急診壅塞，衛福部祭出開設輕急症中心（UCC）、部立醫院開診等措施，仍無助減少病人湧入醫學中心，台大醫院院長余忠仁今天透露，因流感疫情持續升溫，該院中秋連假期間，急診來診人次創新高，一度單日湧入430人，為創院130餘年首見。據台大院內統計，患者包括各式呼吸道疾病、腹瀉等病人，其中不少病人為流感患者，提醒民眾重視疫苗接種等預防措施。

公費流感及新冠疫苗10月1日開打，余忠仁指出，接種疫苗可減少染病機率，並降低染病後疾病嚴重度，過去多認為呼吸道疫情自秋冬開始流行，但台大統計，今年7月開始急診就診人次上升，其中「一定比率」為流感、新冠病人，新冠疫情雖自8月開始稍有減緩，但流感疫情截至9月仍持續攀升，原因 民眾出國旅遊及開學後活動頻繁有關。

余忠仁表示，中秋4天連假期間，台大醫院急診單日湧入430位病患，「這是台大從未出現過的數字」，院方透過急診後送病房、加開病房收床會議等緊急處置，並優化內部流程，並未造成嚴重急診壅塞，不過，仍需提醒民眾預防呼吸道感染症，手段包括接種疫苗，及落實平日防疫禮節，勤洗手、戴口罩等，近年新冠疫苗技術成熟，政府亦規畫不同年齡層皆種不同類型流感疫苗。

衛福部推出「健康幣」鼓勵民眾多做接種疫苗等健康促進、預防醫學措施。余忠仁指出，民眾接種新冠疫苗可獲900點、流感疫苗450點，若完成「左流右新」疫苗施打，共可獲1350健康幣，可至周遭便利商店等兌換產品，面對高齡化，保持健康為重要目標，「生病了醫院一定會處理，但仍希望大家不要生病」，盼民眾重視並於生活中落實疫苗接種、多加運動等預防醫學措施。

急診 病人 台大

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