健康幣正式上線！ 健檢、癌篩、打疫苗都能累積 再抽Apple Watch

做健檢、癌症篩檢、打疫苗，不只替健康加分，現在還能「賺健康幣」。衛福部「健康幣」今正式上線，年滿18歲且具有健保卡的民眾，只要完成成人預防保健、癌症篩檢、疫苗接種等指定健康任務，就能累積健康幣。累積達1000幣門檻後，12月起可兌換健康商品，讓原本容易一拖再拖的健康行動，轉換成看得到、用得到的實質回饋。

國健署表示，民眾可透過「全民健保行動快易通｜健康存摺」App，登入「健康存摺」內的「健康幣專區」開始累積。最簡單的方式就是先登入，首次利用健康存摺登入健康幣專區可獲200幣，再完成生活型態評估量表，就能再拿100幣，等於動動手指即可先存進300幣。

真正的「大筆進帳」則來自預防保健。符合資格的民眾完成成人預防保健或B、C型肝炎篩檢，各可獲得800幣，完成公費癌症篩檢，每項則可獲900至1350幣。國健署鼓勵民眾把握「該健檢就健檢、該篩檢就篩檢」，透過獎勵機制，把健康管理真正落實在生活中。

適逢秋冬疫苗開打，接種疫苗也是快速累積健康幣的方法。公費流感、新冠疫苗10月開打，兩劑都接種可獲得1350幣；符合資格者如果再接種肺炎鏈球菌疫苗，可再獲600幣，3項疫苗合計最高可拿1950幣。對原本就符合公費接種資格的民眾而言，在增加疾病保護力的同時，也能順手累積健康幣。

不少民眾擔心，健檢、癌篩或疫苗接種後，還得自己留單據、上網申請。國健署表示，民眾不必保存單據，也不必逐筆另提出申請，相關健康紀錄將透過系統自動介接認列。健康幣累積達1000幣後，12月起下載國健署「Health GO」App，即可利用健康幣兌換健康商品；每筆健康幣自取得日起2年內有效。

健康幣上線也同步推出加碼抽獎。即日起至11月30日，民眾完成「全民健保行動快易通｜健康存摺」及「Health GO」雙App身分綁定及註冊，可參加連續8周抽獎，每周抽出3600名、各送200元數位商品券，共有2萬8800個名額；12月7日還將抽出200支Apple Watch。

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