代言益生菌誆稱可逆轉腎病 遭累計罰890萬、醫師移付懲戒

益生菌產品「活化勝」宣稱具「逆轉腎病」等功效，食藥署今天說，查獲產品及其代言人「江守山」醫師刊播違規廣告，除下架並累計罰業者890萬元、涉案醫師移付懲戒，最重可廢證。

衛生福利部食品藥物管理署今天新聞稿指出，近期又查獲「活化勝」產品及其代言人「江守山」醫師於電視等媒體高頻率刊播違規廣告，傳遞產品的神奇效果，及以醫師形象誇大宣稱產品具有「逆轉腎病」等醫療效能。

食藥署企劃及科技管理組組長鄭維智告訴媒體，檢視該產品主要成分就是一些益生菌、乳酸菌等，廣告內容會讓消費者誤信食品具有治療疾病效果，甚至可能造成民眾延誤就醫，已涉嫌嚴重違反食品安全衛生管理法第28條，有關食品廣告不得不實、誇張、易生誤解或宣稱醫療效能的規定。

「活化勝」產品數度因違規廣告挨罰，根據食藥署統計，113年度經嘉義市及雲林縣衛生局查處，裁罰共新台幣308萬元；114年度再由嘉義縣衛生局裁罰180萬元；今年截至目前，查獲在4個頻道、7次違規，開罰402萬元。

鄭維智表示，目前累計開罰890萬元，另已函請電視工會等督導所屬頻道下架違規廣告，至於涉案醫師部分將移付懲戒，依醫師法相關規定，懲戒方式包括警告、限制執業範圍或廢止證書等，也將持續輔導產品業者。

食藥署提醒民眾，尤其是腎臟病患者，食品不是藥品，不能取代正規醫療，也不能宣稱具有治療疾病的效果。腎臟病成因複雜，若出現身體不適或疑似相關症狀，應尋求正規醫療管道，接受專科醫師的診斷與治療。