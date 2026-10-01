水果整顆吃勝果汁！研究揭護心降血壓 這些水果吃多恐傷腎

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】吃水果比喝果汁更健康！美國營養科學研究指出，直接食用「整顆水果」能為心血管帶來顯著保護效益，並有效降低高血壓與心臟病風險。但專家也警告，部分水果含有高濃度的草酸與神經毒素，若過量食用或飲用浸泡酒，恐導致急性草酸腎病變甚至腎衰竭。

整顆水果保護心血管

《ScienceAlert》報導，美國北達科他大學研究團隊分析逾37萬名美國人的飲食習慣發現，提高整顆水果的攝取量與降低高血壓、高膽固醇、冠心病及心臟病發作頻率有顯著關聯。相對地，飲用百分之百純果汁則未展現出相同且穩定改善心血管疾病的效益。

分析指出，榨汁過程會剔除水果中豐富的膳食纖維，導致果糖吸收過快而引發血糖與胰島素驟升；同時，整顆水果保留了更完整的植物多酚，有助於維護血管健康。雖然純果汁並非有害，但民眾應優先選擇食用新鮮全果，以獲得最佳的健康保護。

高草酸果物恐致腎傷

《醫學日報》報導，儘管多吃水果對健康大有裨益，但特定水果的攝取方式仍需特別留意。以草酸含量極高的楊桃為例，臨床研究顯示過量食用或飲用濃縮楊桃汁、楊桃浸泡酒，容易使草酸鈣結晶沉積於腎小管，進而誘發急性草酸腎病變與腎功能急劇惡化。

即使一般健康人群代謝微量草酸的能力較佳，但若在空腹、脫水或短時間內大劑量攝取的狀況下，仍有急性腎衰竭的風險。因此，民眾應適量攝取並了解自身健康狀況，才能吃得安心又健康。

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