影／南科四期沙崙園區二階環評惹議 環團批未迴避草鴞熱區

南科四期沙崙園區二階環評範疇界定延續會議今天上午在環境部舉行，多個關注團體與立法委員陳昭姿會前舉行記者會，針對本案生態協作平台法定地位、草鴞族群數量、區外補償種草復育，以及園區用電需求與綠電占比等議題提出質疑，批評南科沙崙園區開發案「生態詐欺」，並指控園區規畫未迴避草鴞生態熱區。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，本案是國家為台積電擴廠推動的沙崙園區，開發面積高達507公頃，卻未完整迴避瀕危草鴞的核心生態熱區，還以不具法定地位的生態協作平台作為背書工具，讓私下共識凌駕環評體制。許心欣指出，南科管理局無視草鴞族群數量可能已低於百隻的保育危機，仍推動區外種草作為補償措施；此外，園區單一開發案預估用電需求高達2700MW，約半座台中火力發電廠，年耗電量達237億度，但目前仍未提出逐年用電及碳排評估。質疑南科目前綠電規畫僅提出相對低標的承諾，並以「滾動式調整」因應，相關規畫恐無法回應未來高科技產業的能源需求，也可能影響台積電對外提出的綠電及ESG承諾。

陳昭姿表示今天進行的是南科四期範疇界定會議，南科選定台糖沙崙農場500多公頃優良農地開發，主要廠商為台積電；但環團陳情指出，該區域是國家一級保育類草鴞的重要保育軸心帶。陳昭姿強調，目前雖仍處於範疇界定階段，但草鴞保育工作不能等到環評通過後才開始，政府應從長期保育角度思考，包括由林業保育署研議在當地劃設草鴞重要棲息環境，同時要求南科納入更多生態保育意見，讓關注此案的學者及團體有機會參與專家會議與保育平台。

南科四期沙崙園區二階環評範疇界定延續會議上午在環境部舉行，討論環評項目等相關議題。記者蘇健忠／攝影

監督施政聯盟執行長許心欣表示，本案是國家為台積電擴廠推動的沙崙園區，開發面積高達507公頃，卻未完整迴避瀕危草鴞的核心生態熱區，還以不具法定地位的生態協作平台作為背書工具，讓私下共識凌駕環評體制。記者蘇健忠／攝影