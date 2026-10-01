出國寄明信片別再全翻英文！達人曝「填寫2關鍵」：寫錯反而容易寄丟

許多民眾出國旅遊時，習慣在當地買張明信片寄回台灣留念，但提起筆時常陷入苦惱，地址究竟要翻譯成英文，還是直接寫中文才不會寄丟？旅遊達人蓋瑞哥對此解答，其實多數人都「做白工了」，整張明信片唯一必須用英文書寫的只有「1個關鍵字」，一定要寫上「Taiwan」。

海外明信片寄送流程2階段

旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」在臉書粉專分享，自己每到一個新國家或城市，都有寄明信片給自己與親友的習慣，而同行旅伴最常碰到的疑問就是「地址該怎麼寫」。蓋瑞哥說明，跨國明信片的遞送流程本質上分為兩個階段：

出境分類（海外郵務）： 當地郵政人員通常看不懂中文，他們唯一的任務是將信件送往正確的目的地國家。因此，地址欄位最上方（或最顯眼處）只需以大寫清楚標記「TAIWAN」或「To: Taiwan (R.O.C.)」即可。

境內投遞（台灣郵局）： 當明信片空運抵達台灣後，最終負責送達的是台灣的郵務士。此時若全寫英文，郵務人員反而還得重新翻譯對照，不僅費時，更可能因拼音歧異增加寄丟與投遞錯誤的風險。

蓋瑞哥強調，除了填寫英文「Taiwan」之外，詳細的台灣地址縣市、行政區、路段、樓層、號碼及收件人姓名直接填寫繁體中文與台灣郵遞區號即可，反而投遞成功率更高。

「防寄丟」神招 寄出前必做一件事

跨國平信寄送時間長短不一，且存在一定遺失風險。蓋瑞哥建議，每次寄出明信片前，務必先「拍照存證」。萬一收件人長達數月未收到，也能即時將照片傳給對方，留住當時旅途中的文字與祝福。

貼文曝光後引發熱烈迴響，許多常出國的網友紛紛點頭認同，「去過幾十個國家都是這樣寄，中文地址＋大大的Taiwan，從沒漏接過」、「全翻英文真的自找麻煩，郵差要翻更累」、「甚至可以用螢光筆把Taiwan框起來，分揀超級快」。

也有資深旅人分享等候經驗, 「從保加利亞寄回來花了兩個月」、「目前紀錄是南非寄出，漂流了七個多月才平安到家」，網友提醒，在國外若交由飯店代寄，遺失風險相對較高，盡量親自投遞至當地官方郵筒或郵局最為保險。