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明天擺脫秋老虎！國慶連假天氣出爐 東北季風恐一路影響
秋老虎持續發威，中央氣象署表示，今天各地仍為晴朗炎熱的天氣，午後山區及南部地區有局部短暫陣雨。白天高溫約32至35度，大台北盆地仍有36度以上高溫機率。白天紫外線偏強，容易達過量或危險等級，外出注意防曬並多補充水分。夜晚清晨各地低溫普遍在24至27度。
不過，明天東北季風增強影響，大台北及東北部地區有局部短暫陣雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，桃園及東部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
周六東北季風稍減弱，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
周日基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
下周一至下周三東北季風再增強影響，下周一、下周二北部及東北部天氣稍轉涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
下周三北部及東北部早晚天氣稍涼，大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
國慶連假下周五登場，氣象署說，下周四至下周六東北季風持續影響，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。
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