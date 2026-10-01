快訊

AI行程全白做！東京獨旅「ChatGPT卡死打不開」崩潰 關鍵地雷曝光

2026流感、新冠疫苗開打！公費時程對象、疫苗廠牌、施打禁忌一次看

大逆轉！史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審全部無罪

聽新聞
0:00 / 0:00

沙崙園區範疇界定延續會議 環團：未迴避草鴞熱區 假補償無視滅絕

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台積電將進駐的南科四期沙崙園區二階環評範疇界定延續會議，於今早舉行，環保團體認為，開發單位在用電需求、綠電占比路徑圖等均未說明清楚。記者李柏澔／攝影
台積電將進駐的南科四期沙崙園區二階環評範疇界定延續會議，於今早舉行，環保團體認為，開發單位在用電需求、綠電占比路徑圖等均未說明清楚。記者李柏澔／攝影

環境部今舉行南科四期沙崙園區二階環評範疇界定延續會議，多個關注團體、立委陳昭姿等於會前記者會指出，本案存在草鴞族群數量黑洞、區外補償種草復育的迷思、用電需求及綠電占比路徑圖講不清楚等，痛批官方以綠色偽裝搞假補償，無視草鴞族群可能已低於百隻的滅絕危機。

立委陳昭姿表示，南科選定台糖沙崙農場500多公頃優良農地進行開發，根據農業部林業及自然保育署資料顯示，這裡也是一級保育類草鴞的重要保育軸心帶，草鴞的保育不能等環評通過再執行，南科應接受更多生態保育意見，納入更多關心此案的學者及團體進入專家會議及保育平台。

監督施政聯盟國土保育組組長陳祺忠表示，AI會起飛，但飛的高度絕對沒這麼高，現在政府瘋狂以AI產業的名義狂蓋工業區和科學園區，這是有問題的作法，該做的是盤整不需要用的工業地，而非一再破壞及掠奪農地。

台灣濕地保護聯盟理事長謝宜臻說，沙崙科學園區對草鴞最大衝擊是棋盤式密布公路和快速道路系統，切割了原本完整的棲地，猛禽對於棲地腹地完整性需求極高，50米道路拓寬將破壞草鴞熱點。

蘋果鳥里山保育基金會籌備處代表人曾瀧永說，政府一方面認為草鴞活動範圍大，因此畫設大面積保護區效果不佳，另一方面卻推動小面積的人工種植白茅草、以高強度維護的分散式微棲地作為補償措施，卻無視整體環境急遽惡化，農業部帶頭迴避責任，又如何祈求開發單位善盡責任。

監督施政聯盟執行長許心欣說，南科管理局在沙崙園區長期用電總需求量，在一階環評時為2600MW，台電意見為供電缺口高達100MW，4個月後範疇界定時悄悄暴增為 2700MW，供電缺口將擴大為200MW，而整體用電需求約為半座台中電廠5部燃煤機組火力全開，或是興達電廠2部新燃氣機組，明年二階環評時還要增加多少？供電缺口所需的機組要蓋在哪裡？

許心欣另表示，沙崙一帶屬相對低窪區域，而沙崙農場現有大面積草地與農田排水性極佳，但南科四期一旦開發，將換成數百公頃的不透水鋪面，地勢較低的周遭既有社區與農田狂灌，這就是標準的「以鄰為壑」，這是南科將淹水風險轉嫁給在地居民的自私開發。

環保團體指出，本案是國家為台積電擴廠強推的沙崙園區，高達507公頃的超大型開發案不僅未完整迴避瀕危草鴞的核心生態熱區，更以不具法定地位的生態協作平台做為背書工具強渡關山，用私下共識凌駕環評體制。記者李柏澔／攝影
環保團體指出，本案是國家為台積電擴廠強推的沙崙園區，高達507公頃的超大型開發案不僅未完整迴避瀕危草鴞的核心生態熱區，更以不具法定地位的生態協作平台做為背書工具強渡關山，用私下共識凌駕環評體制。記者李柏澔／攝影

草鴞 環團 會議

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

活化解編公設地 永康大同市地重劃工程今動工後年完工

83歲「蔣媽」護樹選高市議員 逾70環團聲援

「離水不死、還會走路」金門珍稀攀鱸復育 200尾魚重返陵水湖

基泰大直案租金斷炊 二度協調會基泰未到

相關新聞

連假交通塞爆惹民怨…交長道歉 點名高鐵檢討

中秋教師節連假疏運亂象頻傳，國道堵車、高鐵擠爆，引發民怨，由於緊接著還有雙十、光復節連假，交通部昨為此開疏運檢討會議。交通部長陳世凱在會中點名台灣高鐵，應留意旅客感受及舒適度，要求高鐵公司應檢討自由座整體量能及分流，並公開「餘位」資訊，以利消費者及早選擇最妥適運具。

高鐵亂象檢討 學者：交通部不應急著作秀

中秋、教師節連假疏運亂象頻傳，高鐵自由座人潮塞爆車廂，引發民怨。實際上，早在二○二三年中秋節，高鐵就曾因自由座人潮爆量爭議，遭交通部鐵道局要求檢討連假尖峰時段的自由座疏運措施。不過事隔三年，高鐵連假自由座亂象未改，反而愈演愈烈。

彩雲巔峰挑戰強颱！粉專曝對台日影響 會是又強又大的颱風

彩雲颱風今天凌晨2時形成。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，輕颱彩雲目前位於關島東方海域，受惠良好發展環境，強度逐漸增強，巔峰可挑戰強烈颱風，會是一個又強又大的颱風。󠀠

秋老虎只到今天！ 賈新興：明起兩段式降溫 第二波低溫下探1字頭

今天全台依然炎熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，但明天起將迎來兩段式降溫，尤其第二波，北部空曠地區低溫將下探18度。另外，彩雲颱風已在今天凌晨2時生成，中太平洋也將有跨界颶風「NOLO」移入。

連假結束…雙北多家醫院 急診壅塞再現

衛福部於中秋連假開設三日假日輕急症中心，但連假結束，部分醫院急診出現壅塞現象，昨天上午台大醫院急診室有八十人候床，林口長庚連續兩天候床病人逾一百五十人。專家分析，急診壅塞「病根」與高齡化共病有關，滯留醫院急診病人多為肺炎、腸胃道疾病長者。

輕颱彩雲凌晨2時生成 專家曝侵台機率 將發展為大型颱風

中央氣象署今天凌晨4時10分發布颱風生成消息，原位於關島東北方海面上的熱帶性低氣壓，於今天凌晨2時發展為輕度颱風彩雲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。