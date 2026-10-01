沙崙園區範疇界定延續會議 環團：未迴避草鴞熱區 假補償無視滅絕

環境部今舉行南科四期沙崙園區二階環評範疇界定延續會議，多個關注團體、立委陳昭姿等於會前記者會指出，本案存在草鴞族群數量黑洞、區外補償種草復育的迷思、用電需求及綠電占比路徑圖講不清楚等，痛批官方以綠色偽裝搞假補償，無視草鴞族群可能已低於百隻的滅絕危機。

立委陳昭姿表示，南科選定台糖沙崙農場500多公頃優良農地進行開發，根據農業部林業及自然保育署資料顯示，這裡也是一級保育類草鴞的重要保育軸心帶，草鴞的保育不能等環評通過再執行，南科應接受更多生態保育意見，納入更多關心此案的學者及團體進入專家會議及保育平台。

監督施政聯盟國土保育組組長陳祺忠表示，AI會起飛，但飛的高度絕對沒這麼高，現在政府瘋狂以AI產業的名義狂蓋工業區和科學園區，這是有問題的作法，該做的是盤整不需要用的工業地，而非一再破壞及掠奪農地。

台灣濕地保護聯盟理事長謝宜臻說，沙崙科學園區對草鴞最大衝擊是棋盤式密布公路和快速道路系統，切割了原本完整的棲地，猛禽對於棲地腹地完整性需求極高，50米道路拓寬將破壞草鴞熱點。

蘋果鳥里山保育基金會籌備處代表人曾瀧永說，政府一方面認為草鴞活動範圍大，因此畫設大面積保護區效果不佳，另一方面卻推動小面積的人工種植白茅草、以高強度維護的分散式微棲地作為補償措施，卻無視整體環境急遽惡化，農業部帶頭迴避責任，又如何祈求開發單位善盡責任。

監督施政聯盟執行長許心欣說，南科管理局在沙崙園區長期用電總需求量，在一階環評時為2600MW，台電意見為供電缺口高達100MW，4個月後範疇界定時悄悄暴增為 2700MW，供電缺口將擴大為200MW，而整體用電需求約為半座台中電廠5部燃煤機組火力全開，或是興達電廠2部新燃氣機組，明年二階環評時還要增加多少？供電缺口所需的機組要蓋在哪裡？

許心欣另表示，沙崙一帶屬相對低窪區域，而沙崙農場現有大面積草地與農田排水性極佳，但南科四期一旦開發，將換成數百公頃的不透水鋪面，地勢較低的周遭既有社區與農田狂灌，這就是標準的「以鄰為壑」，這是南科將淹水風險轉嫁給在地居民的自私開發。