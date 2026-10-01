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秋老虎只到今天！明起兩段式降溫 第二波低溫下探1字頭

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秋老虎只到今天！ 賈新興：明起兩段式降溫 第二波低溫下探1字頭

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周一起，偏強東北季風影響，這波降溫顯著有感。桃園以北、基隆北海岸及宜蘭降雨機率高且水氣偏多。特別是宜蘭，需留意局部較大雨勢，出門務必攜帶雨具。聯合報系資料照
下周一起，偏強東北季風影響，這波降溫顯著有感。桃園以北、基隆北海岸及宜蘭降雨機率高且水氣偏多。特別是宜蘭，需留意局部較大雨勢，出門務必攜帶雨具。聯合報系資料照

今天全台依然炎熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，但明天起將迎來兩段式降溫，尤其第二波，北部空曠地區低溫將下探18度。另外，彩雲颱風已在今天凌晨2時生成，中太平洋也將有跨界颶風「NOLO」移入。

兩階段降溫時程，第二波非常有感。賈新興表示，第一波明天起微弱東北風南下，桃園以北及宜蘭稍有轉涼感受。第二波下周一起，偏強東北季風影響，這波降溫顯著有感，台北高溫將從原本的33度一路下滑至25至27度，夜間清晨低溫約20度，北部較空曠地區甚至有機會下探至18度左右，早出晚歸或騎車務必準備好防風薄外套。

天氣方面，他說，受東北季風影響，桃園以北、基隆北海岸及宜蘭降雨機率高且水氣偏多。特別是宜蘭，需留意局部較大雨勢，出門務必攜帶雨具。

關於熱帶系統最新動向，賈新興表示，彩雲颱風凌晨2時生成，目前環境導引偏弱，先向西移動，隨後受高壓導引北轉朝日本東南方外海前進。對台灣無直接影響。下周一至下周三前往日本旅遊的民眾，注意颱風外圍環流影響。

他說，依美國國家颶風中心預測，中太平洋的「NOLO」預計於周日前後跨越180度經線，移入西北太平洋成為跨界颱風。

海外旅遊方面，賈新興分析日本、韓國楓紅預報。日本北海道大雪山、層雲峽一帶高山已進入變色期，本州山區預計10月中旬陸續染紅，東京、大阪、京都等平地預計落在11月中旬至11月下旬。韓國，北部雪嶽山、五臺山預計在10月上旬率先轉紅，全羅道內藏山、智異山及南部濟州島漢拏山則落在10月底至11月上旬迎來全盛期。

賈新興表示，初秋溫差拉大，留意呼吸道保養與皮膚保濕。東北季風影響期間台灣海峽風浪增強、沿海有長浪，海邊活動或出海作業特別注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

彩雲颱風路徑圖。圖／取自賈新興臉書
彩雲颱風路徑圖。圖／取自賈新興臉書

韓國楓紅預測。圖／取自賈新興臉書
韓國楓紅預測。圖／取自賈新興臉書

日本紅葉前線情報與觀測指南。圖／取自賈新興臉書
日本紅葉前線情報與觀測指南。圖／取自賈新興臉書

未來10天台北氣溫走勢。圖／取自賈新興臉書
未來10天台北氣溫走勢。圖／取自賈新興臉書

賈新興 低溫 秋老虎

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