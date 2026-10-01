彩雲上看強颱「最新路徑曝」！今晚起兩波東北季風接力 北東下周一大降溫

彩雲颱風今天凌晨2時生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，有機會成為下一個強烈颱風，而且對比舒力基颱風，彩雲颱風是一個環流範圍相當大的系統。幸好目前來看將是遠海北上，不會靠近台灣，環流對台灣也沒有影響，反而會間接促使下周台灣附近維持很長一段時間的東北季風。

東北季風正在路上，吳聖宇說，下午到晚間台灣附近的風向就會逐漸轉為偏北到東北風，白天各地仍是晴到多雲。天氣要開始改變，則是要等到今晚，在迎風面北海岸、東北角、宜蘭一帶才會開始降雨。

吳聖宇表示，明天、周六東北季風的影響就會比較明顯，迎風面桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮北部一帶降雨增多，其中在基隆北海岸、東北角以及宜蘭一帶有局部較多的累積雨量。新竹以南、台東地區影響不明顯，大致維持多雲到晴，只有山區午後有些局部短暫陣雨機會。

周日東北季風減弱，風向也略偏東，迎風面地區仍有降雨，不過降雨的情況會較為減少。他說，下周一另一波較強東北季風南下，迎風面地區降雨會再度轉趨明顯，並有局部較大累積雨量發生機會。

溫度方面，他說，今天白天東北季風也還沒有帶來降溫，東半部高溫31至33度，西半部高溫32至35度，局部地區有36度或以上高溫機會。明後天降溫比較明顯的區域僅限於桃園、大台北、宜蘭一帶，高溫有機會降到30度以下，竹苗還有花東地區高溫仍有30至32度，中南部有32至33度或以上的高溫。

夜晚清晨低溫的下降幅度也有限，中北部、東北部低溫22至24度，部分空曠地區有機會降到20至22度間，南部及花東地區低溫預報仍有24至26度，部分空曠地區低溫22至24度。

吳聖宇表示，值得注意的是下周的東北季風，強度較強而且持續時間頗長，北部、東半部會有比較明顯轉涼的情況。以台北的溫度預報為例，下周一之後白天高溫有很長一段時間都落在25至30度之間，夜晚清晨低溫也都落在20至25度之間，台中及以南的中南部地區受影響比較小，白天高溫仍會在30度以上，夜晚清晨也會比較涼，尤其是有輻射冷卻發生的區域，日夜溫差較為明顯。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。