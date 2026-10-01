從家鄉味到蘭花 桃機檢疫人員王少佑：讓國門執法也有溫度

交通部觀光署統計，2026年上半年國人出國達1065萬4670人次，較去年同期成長16.6%，首次在上半年突破千萬人次。其中，日本仍是國人最熱門海外旅遊目的地，前6月赴日達393萬3002人次，占整體出國人數36.9%。日幣匯率相較於幾年前仍處相對低檔，赴日旅客採買熱度不減， 但食品、伴手禮若未事先確認，帶回台灣可能違反動植物防疫規定。

動植物防疫檢疫署桃園分署統計，上半年桃機非洲豬瘟手檢區共檢出動植物檢疫物1萬2859.11公斤，另外，旅客經宣導而自願放棄的肉類、植物及相關產品達9266.11公斤。

榮獲2025年桃園機場服務楷模，防檢署桃園分署檢疫人員王少佑表示，日本雖然不是非洲豬瘟疫區，但是禽畜肉類及加工製品也不能攜帶入境。常有旅客不熟悉規定，攜帶肉類製品或帶植物入境遭查獲，聽到可能面臨重罰時不僅不解，甚至情緒激動。他說「檢疫工作的重點不是查緝、開罰，而是讓旅客了解為什麼不能帶」。

他分享曾有泰國返台旅客，將當地購買的蔓綠絨放在行李箱內託運，海關抽檢時發現異狀，送驗後竟在植物根系驗出穿孔線蟲。這類害蟲防治不易，一旦入侵並擴散，可能造成植物衰弱及農產減收，包括香蕉、柑橘及火鶴花等重要經濟作物都可能受到影響。

而外籍移工也攜帶各式各樣的「家鄉味」解鄉愁，王少佑擔心移工因資訊落差，會誤帶違禁動植物產品而受罰，因此主動與勞動部人員合作，透過翻譯說明相關檢疫規定，並引導移工主動申報，再搭配檢疫犬隊互動輔導，有效降低違規裁罰案件。

從國人返國攜帶伴手禮、外籍移工攜帶家鄉味來台，以及各式旅客攜帶動植物產品入境，王少佑均以專業及耐心，在國門兼顧「嚴謹檢疫」與「友善關懷」，更曾主動提供法規諮詢，協助參加國際蘭花展的外籍廠商了解檢疫規定，讓大量珍貴蘭花順利參展。

他笑著表示，檢疫人員站在國門第一線，守護的是臺灣整體生態與農業環境，面對旅客的疑問，必須從法規面及防疫重要性耐心說明，希望自己能為旅客提供專業與富有溫度的服務。