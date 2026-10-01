換季感冒迷思TOP 10揭曉！著涼易中鏢、多喝水就好？中醫師親曝正確觀念

換季一到，身邊開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水的人，「是不是感冒了？」也跟著成為日常對話。有人看到打噴嚏、流鼻水，就直覺認為是感冒；有人習慣每日補充保健食品，也有人深信「天氣一冷、身體著涼就容易感冒」。加上連假出遊與聚會熱潮，人潮聚集常導致流感與新冠等呼吸道病毒蠢蠢欲動。然而，許多民眾在面對換季健康威脅時，常存有「打過疫苗就不會中鏢」或「感冒靠吞維他命就好」等常見迷思，反而因忽視輕微警訊而延誤調理良機。

這些從小聽到大的說法，究竟有多少符合正確觀念？吃保健品對預防感冒有幫助嗎？接種疫苗後還可能感染嗎？戴上口罩就能完全避免傳染嗎？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友討論度最高的十大換季感冒迷思，一起拆解生活中常見的健康觀念，看看哪些說法有相關依據，又有哪些可能需要重新認識。

No.1 打噴嚏、流鼻水就是感冒

示意圖／Pexels

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有網友曾在Dcard上以「超討厭換季症候群」為題，分享夏轉秋時的身體變化，「每次夏轉秋的時候都是身體先知道......，早上起來喉嚨乾到以為感冒，癢癢的很想咳嗽，要不然就是瘋狂過敏，然後眼睛身體皮膚超癢。」每逢換季，鼻塞、打噴嚏、流鼻水等症狀輪番上陣，許多人也會直覺認為「完了，我是不是感冒了？」甚至直接吞起感冒藥，但這些症狀真的代表感冒找上門嗎？

北大風澤暨新店風澤中醫診所聯合指導院長畢宇蕎醫師表示，這樣的判斷「其實不一定正確」，換季時鼻子過敏、氣喘等問題也可能出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞甚至咳嗽，「沒有辦法直接用這些症狀來確定是不是感冒，也有可能是過敏。」若從中醫角度辨別感冒，可大致分為風寒與風熱，前者常見怕冷、鼻塞、打噴嚏、流鼻水等症狀；後者則可能出現咳嗽、發燒、全身酸痛、喉嚨痛，以及黃色或綠色、較黏稠的鼻涕與痰。

至於換季期間反覆出現鼻塞、流鼻水、打噴嚏等不適，畢宇蕎醫師表示，中醫會依個人狀況進行調理，除了使用健保給付的科學中藥或自費水藥，也可搭配針灸、穴位敷貼等方式，協助緩解感冒或過敏相關症狀。換季身體頻頻發出警報時，先別急著把所有症狀都當成感冒，找對原因、對症調理才是關鍵。

No.2 吃保健品即可預防

示意圖／pexels

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保健食品隨換季跟著進入「防感冒戰備期」，維他命C、鋅、益生菌等產品成了不少人的日常補給，有網友更在Dcard上表示，「換季時候最容易不舒服，所以之前偶爾會吃益生菌，認真吃真的比較沒在感冒」、「換季真的超容易感冒不然就是過敏......超煩，朋友也推薦我要多吃維他命C」。但保健品真的能當成預防感冒的護身符嗎？

以維他命C來說，食品藥物管理署曾在臉書《藥博士 正藥說》粉絲專頁說明，維他命C屬於水溶性維生素，人體無法自行合成，可從柑橘類水果及多種蔬菜中攝取。另根據2013年研究，對一般大眾而言，規律補充維他命C並無法有效降低感冒發生率，但每天攝取至少200毫克，可能小幅縮短感冒症狀持續時間；至於處於極限環境下的運動員，則可能降低50%的感冒發生率。

因此，維他命C雖是維持身體機能的重要營養素，卻不能視為預防感冒的「護身符」，若飲食攝取不足，可依個人需求適度補充；若已出現明顯或嚴重症狀，仍應尋求醫師或藥師協助。

No.3 天冷著涼容易中鏢

示意圖／Gemini

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「你就是因為天氣變冷、著涼才感冒！」內壢莊敬風澤中醫診所院長藍一程醫師指出這是坊間常見的說法，但以現代醫學研究來看，目前還沒有直接證據能證明兩者存在強烈因果關係。不過感冒在天冷時似乎較常見，可能與大家更常待在室內、近距離接觸時間增加有關；吸入冷空氣也可能抑制局部上呼吸道防禦機制，降低白血球活動，加上低溫可能讓鼻咽部較乾燥、黏液纖毛清除作用減慢，讓病毒更容易進入體內。

從中醫角度來看，天冷著涼則屬於「風寒」範疇，藍一程醫師指出，低溫時風寒外邪較盛，外邪侵襲肌表、損傷陽氣後，可能進一步出現怕冷、頭重身痛、鼻塞、打噴嚏、流鼻水、喉嚨癢、咳嗽、白痰等感冒症狀。至於日常防護，除了做好個人衛生，醫師也建議適時戴口罩，幫助阻擋飛沫、減少空氣傳播機率，同時維持口鼻溫暖濕潤；平時也可依個人年齡與體質適度運動、曬太陽，維持自身防禦力。

藍一程醫師補充，日常茶飲可朝補氣、增強體力與防禦力的方向選擇，以「扶正固表」為例，可考慮黃耆搭配紅棗、甘草；若不喜歡黃耆，也可選擇金銀花、板藍根與甘草等組合的防禦茶，「每個人體質不同，建議使用前還是可以諮詢中醫師」。

No.4 有打疫苗就百毒不侵

示意圖／Pexels

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近期流感、新冠肺炎等呼吸道疾病受到關注，政府單位也呼籲民眾適時接種疫苗。不過仍有不少網友把疫苗當成「無敵星星」，發現打完疫苗還是中鏢，忍不住上網大吐苦水：「上禮拜打完流感疫苗這禮拜得流感」、「自己有打流感疫苗怎麼還會中獎」。

以流感疫苗為例，衛生福利部說明，即使接種當季流感疫苗，仍可能受到感染，原因包括接種疫苗前不久就已染疫，或接種後尚未產生完整保護力（約需兩週）；也可能感染未涵蓋於當季流感疫苗的流感病毒。此外，接種者的年齡與健康狀況等因素，也可能影響疫苗保護效果。

不過，施打流感疫苗仍可降低感染後發生重症與死亡的風險。由於流感病毒容易變異，衛福部仍建議民眾每年接種流感疫苗，並提醒「高風險及高傳播族群，應於10月流感疫苗開打後，儘早接種疫苗，讓整個流感季均有疫苗保護力」。

No.5 多喝水休息就會好

示意圖／Gemini

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換季不舒服時，你是不是也常聽到「多喝水、多休息就會好」的建議？有網友在社群媒體上透露，「就算有點小狀況，多喝水睡一覺，隔天好像就能壓下去」。

有網友也在《台灣e院》發文詢問，「常說感冒多喝水是不是適當就好不要過量」、「感冒只要多休息正常飲食就是最好的特效藥對嗎」。衛生福利部基隆醫院當時回應，適當喝水有助於發燒病人散熱、促進血液循環等，大多數病患很少出現喝水過量導致電解質不平衡症狀。

此外，一般感冒在充足睡眠與均衡飲食下，可以保持免疫力的正常運作，使人體在短期間對入侵病原體產生細胞免疫或漿液免疫而恢復健康。不過他也提醒，「如果超過3～5天，感冒都沒有痊癒或改善，務必尋求醫師的協助；因為，也許根本不是感冒，或者已產生併發症了。」

No.6 新冠、流感、感冒症狀可能差不多

換季一到，咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等呼吸道症狀接連出現，光靠身體表現真的很難分辨究竟是一般感冒、流感，還是新冠肺炎。有些人甚至會想：「反正症狀都差不多，應該就一樣吧？」

北大風澤暨新店風澤中醫診所聯合指導院長畢宇蕎醫師對此解釋，三者主要都是呼吸道症狀，但近期新冠感染較常出現喉嚨痛、喉嚨腫與明顯卡痰等表現；流感則較常見全身酸痛、突然高燒；一般感冒相對症狀較輕微，常以打噴嚏、流鼻水、鼻塞等症狀為主。

至於什麼時候該就醫？畢宇蕎醫師建議不必等到症狀變得明顯才尋求協助。若以中醫治療急性呼吸道症狀，主要會依患者狀況使用科學中藥、藥粉或水藥，「中藥沒有辦法完全預防，但是可以縮短病程跟減緩不適」，即使同時接受西醫治療，也可依個別情況搭配中醫方式協助化痰、清熱解毒、疏風散寒來舒緩症狀。

此外，針灸、中藥藥浴等方式也不一定要等到感冒後期才能使用，實際上仍要視患者狀況而定，像部分孩童較難服用藥物，就可以透過中藥粉泡澡等方式協助緩解症狀。

No.7 生病代表免疫力變差

示意圖／Magnific

示意圖／Magnific

面對季節轉換，身邊開始有人咳嗽、打噴嚏、流鼻水，許多網友便開始擔心是不是自己的免疫力變差了，「小孩只要一感冒，我過幾天幾乎也會跟著中招，常常變成一起生病的狀態，有時候真的會覺得是不是我們兩個的免疫力都太弱了」。

對此內壢莊敬風澤中醫診所院長藍一程醫師表示，「常常感冒就是免疫力比較差」是一種比較簡化的說法。感冒涉及的病原種類與身體反應相當複雜，除了免疫力之外，生活型態也可能影響感染風險，例如經常出入人群密集的密閉環境，包括教室、電影院、大眾運輸工具等，都可能增加接觸呼吸道飛沫的機會。研究也發現心理壓力與感冒發生率存在中度相關，持續的心理壓力可能抑制免疫球蛋白生成；吸菸則可能影響呼吸道上皮功能，減弱免疫防禦機制。營養不良、過度運動、長期失眠與年齡等因素，也都可能影響身體機能，使感染風險增加。

若希望從「生病後才治療」轉向「平時做好預防」，藍一程醫師指出這其實就像中醫所說的「治未病」，強調預防的重要性。現代人生活步調快、壓力大、工時長，中醫可透過「望聞問切」四診，分析陰陽五行臟象體質，搭配針灸、中藥等方式，協助調整身體狀態、維持健康平衡。

No.8 戴口罩就不會被傳染

示意圖／Pexels

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換季時節呼吸道疾病蠢蠢欲動，口罩也成了不少人的日常防護配備。有網友在新冠肺炎疫情爆發時於PTT上詢問「戴口罩可以保證不被感染病毒嗎？」引發其他網友熱烈討論，「我認為它還是具有一定程度的防護效用」、「一般口罩已經可以抵擋絕大部分的飛沫和病毒了」。

事實上，衛生福利部豐原醫院曾說明，「口罩其實是無法擋住病毒的，戴口罩的真正目的是要擋住傳染途徑，如飛沫傳染（口水、鼻涕），甚至可以阻擋別人的口臭味，減少飛沫感染風險。」除了注意口罩尺寸、佩戴方式，若是碰到水、分泌物、髒污，或是使用6至8小時就應替換，並注意勤洗手與保持個人衛生。

No.9 環境通風不會被感染

示意圖／Gemini

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換季天氣忽冷忽熱，室內也常因為開冷氣、關門窗而變得密不透風。有人可能認為「只要待在室內、保持通風，就不容易被感染」，但其實通風並不代表能完全阻隔病毒。窗戶雖然能幫助室內外空氣交換，但開窗位置、開啟幅度與室內空氣流向，都可能影響實際通風效果；在人多、空氣流通不佳的環境中，仍有感染呼吸道疾病的可能。

因此，通風也是有方法的！根據勞動部全球資訊網公布的「室內通風管理原則」，每個房門關閉的房間，至少應有一扇對外開啟的窗戶，且開啟幅度至少約一個拳頭寬，才能維持必要的通風換氣。

除了維持室內空氣流通，也要留意開窗位置與空氣流向，別以為「有開窗」就萬事OK。室內若能保持適當的空氣流動，搭配勤洗手、避免長時間處於密閉擁擠空間等防護措施，才能降低呼吸道感染風險。

No.10 一發燒就吃退燒藥

示意圖／Gemini

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進入換季時節，身體一發燒，不少人第一反應就是趕緊吞顆退燒藥，深怕體溫一路飆高。但發燒真的一出現就得立刻吃藥嗎？一名網友分享女兒有天總覺得渾身乏力，量體溫後發現發燒了，「一開始我以為『換季嘛，大概就是普通感冒』。可吃了退燒藥、出了汗，體溫還是降不下來。」

食品藥物管理署曾提醒，退燒藥主要是緩解發燒不適，幫助患者充分休息，並非一定要將體溫降至正常範圍，「瞭解引起發燒之原因，遠比退燒重要」。發燒是身體發出的健康警訊，應先就醫找出原因再對症治療，切勿自行購買或服用退燒藥，以免延誤病情。若需使用退燒藥，應遵照醫師指示或藥品標示服用，不可擅自增加劑量，也應避免同時服用含有相同成分的止痛藥或其他藥品，例如乙醯氨酚（acetaminophen）、非類固醇抗發炎藥物（ibuprofen、Indomethacin、Naproxen及Mefenamic acid等），降低不良反應風險。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月10日至2026年9月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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