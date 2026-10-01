「彩雲」有機會晉級強颱名單 最新路徑曝光 專家：未來將是大型颱風

位於關島附近的熱帶性低氣壓TD30號，今晨2時已增強為彩雲颱風。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，輕颱彩雲有機會增強為強烈颱風，將是今年西北太平洋及南海海域第7個達到強烈颱風等級的颱風。

關於強度發展，林得恩說，彩雲颱風即將要進入一個適合它繼續發展的海域，包含有海面溫度溫暖（約29至30度）、海洋熱含量（OHC）高（約為120至140千焦／平方厘米）、深層水汽豐富，以及西風垂直風切為低至中等等級（約5至10節）等環境條件。

他表示，目前評估，彩雲颱風在未來幾天內，就有機會再增強為強烈颱風等級，成為今年西北太平洋及南海海域第7個達到強烈颱風等級的颱風。另外，依中央氣象署預估最新資料顯示，未來彩雲颱風的七級風暴風半徑可能在200至250公里，十級風暴風半徑也在60至80公里之間，應該也可算是個大型的颱風。

至於，颱風後續的運動趨勢，林得恩說，Google WeatherNext 3颱風系集預報模擬結果顯示，在環境駛流場的導引下，會先向西北轉西，再調整往北，朝日本東部外海前進的機會最大。依現況評估，對台灣並無直接影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。