秋老虎快掰了 吳德榮：今熱飆36度高溫明起水氣增 下周一冷空氣南下

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地仍晴時多雲，白天仍偏熱，中南部最高氣溫仍在36度左右，中午前後慎防紫外線達過量及危險級。聯合報系資料照
今天各地仍晴時多雲，白天仍偏熱，中南部最高氣溫仍在36度左右，中午前後慎防紫外線達過量及危險級。聯合報系資料照

秋老虎影響到今天，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地仍晴時多雲，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。各地白天仍偏熱，早晚涼。中南部最高氣溫仍在36度左右，中午前後慎防紫外線達過量及危險級。北部22至35度、中部22至36度、南部22至36度、東部20至35度。

明天至周日水氣增多，吳德榮說，北部、東半部有局部短暫雨，山區午後亦有局部短暫降雨的機率，北部山區及東北部有較大雨勢。氣溫小幅下降，中南部白天仍偏熱，各地早晚略偏涼。

他說，下周一、下周二東北季風增強，氣溫明顯下降，北台轉涼。下周一迎風面轉有雨，下周二水氣漸減，迎風面降雨漸減少。下周三各地天氣好轉，清晨氣溫低，日夜溫差大，山區午後及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

彩雲颱風今天凌晨2時生成，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱彩雲在關島東北方海面，未來大致有轉北的趨勢，朝日本東南方海面前進，強度將增強，範圍持續擴大。歐洲（ECMWF）模式系集模擬顯示，彩雲颱風將發展為大型颱風，模擬路徑大致以偏北機率最高，無侵台機率。模式將繼續調整其不確定性，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱彩雲在關島東北方海面，未來大致有轉北的趨勢，朝日本東南方海面前進，強度將增強、範圍持續擴大。歐洲模式系集模擬（右圖）顯示，彩雲颱風將發展為大型颱風，模擬路徑大致以偏北機率最高。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱彩雲在關島東北方海面，未來大致有轉北的趨勢，朝日本東南方海面前進，強度將增強、範圍持續擴大。歐洲模式系集模擬（右圖）顯示，彩雲颱風將發展為大型颱風，模擬路徑大致以偏北機率最高。圖／取自「洩天機教室」專欄

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