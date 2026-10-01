健康主題館／港女遊台 腦動脈瘤爆裂 基隆長庚救一命

49歲香港籍史女士2年前來台旅遊時，突發頸部劇痛、頭痛欲裂、冒冷汗，全身癱軟近乎昏厥，緊急轉送基隆長庚醫院。到院時出現明顯意識障礙，昏迷指數降至8分，確診為「腦動脈瘤破裂」合併瀰漫性蜘蛛網膜下腔出血。基隆長庚組跨團隊搶救，經手術並住院治療後，順利康復出院。昨日史女士在家人陪同下，致贈獎牌感謝醫療團隊。

史女士有高血壓病史，長期服藥控制，2年前來台探親時，順道走訪九份老街，不料頸部突然一陣劇痛延伸至腦部，頭痛欲裂且不斷冒冷汗，隨後嘔吐並全身癱軟。家人見狀立即通報119，轉送基隆長庚醫院救治。

採顯微夾閉手術 把握黃金治療期

基隆長庚神經外科主任顏君霖帶領團隊立即搶救，經腦血管攝影確認為「中大腦動脈瘤破裂」，隨即進行微創腦動脈瘤夾閉手術，傷口較傳統開顱手術小，並於顯微鏡下以金屬動脈瘤夾精準阻斷血流進入瘤體，手術相當順利，經手術與神經重症照護下，史女士康復出院。

顏君霖指出，腦動脈瘤盛行率約3%，每年破裂機率依大小、形狀及位置不同，破裂風險約0.2%到1.5%，一旦破裂，死亡率高達15%至20%。研究顯示，破裂者30天的死亡率為13.4%至16.0%，遠高於未破裂的1.6%至5.5%。破裂後還可能出現再出血、腦血管痙攣、腦水腫等併發症。所幸史女士立即求助，把握黃金治療時間，才能讓醫療團隊即時挽救其性命。

多數動脈瘤破裂前沒有症狀，但顏君霖指出，一旦破裂就會出現典型症狀，突發劇烈頭痛，常被形容為「一生中最痛的頭痛」，可能伴隨冒冷汗、惡心嘔吐、頸部僵硬或意識改變，應立即撥打119就醫，切勿服用止痛藥在家觀察。

腦動脈瘤夾閉手術。圖／基隆長庚提供

腦動脈瘤治療，主要分為「顯微夾閉手術」與「介入栓塞手術」，前者需開顱，但閉塞效果持久、復發風險低，適合大型或寬頸動脈瘤；後者恢復較快，適合瘤頸窄小或位置較深者。不過，腦動脈瘤一旦破裂，患者術後僅約三分之一能恢復正常生活，因此出現突發症狀時應把握黃金治療時間。

一生最痛的頭痛 菸酒是危險因子

顏君霖表示，發生腦動脈瘤的因素，與體質、基因、後天因子相關，導致血管壁較薄弱，高血壓、抽菸、過量飲酒及家族病史等都是危險因子；若有兩位以上一親等罹患腦動脈瘤，可諮詢神經外科評估接受腦血管影像檢查，若發現動脈瘤大小超過0.4公分、形狀不規則，可能是較危險、必須趕快處理的動脈瘤。