健康你我他／用AI檢視菜餚 吃得營養開心

習慣在家自己煮飯的我，在還沒有使用AI之前，只知道自煮的菜應該算健康，但營養是否均衡、哪些營養素可能不足，卻沒有太多概念。

自從有了AI之後，我多了一個幫忙檢視飲食的小幫手。每煮好一餐，我常會把菜色拍下來，請AI幫我看看這一餐是否營養均衡，還有哪些營養素可以再補充。

當然，AI很會說好聽話，常先稱讚一番。但我也會很直接地告訴它：「不要只說好聽的，請據實告訴我，有問題就說。」畢竟我不是要聽好聽的話，而是真的能從中找到可以改進的地方。

有時看完一個AI的分析，我還會再問另一個AI，把不同的說法拿來比較。雖然答案大致相近，但有時也會提醒我一些沒有注意到的地方。久而久之，我也慢慢知道自己的飲食還可以增加哪些食物，讓餐桌上的營養更加完整。

至於AI究竟有沒有讓我更健康？我想，答案是有的。它或許不能直接讓我變得更健康，卻讓我更在意自己吃進肚子裡的東西，讓我在每天煮飯時，多了一份思考。更重要的是，當AI告訴我這些用心準備的菜餚已經不錯時，那份肯定也讓我很開心。

AI帶給我的不只是營養分析，還讓我更有動力為自己和家人準備一餐又一餐飯菜。當然，我也會繼續學習，把不足的營養補上。畢竟健康不是一餐飯決定的，而是每天一點一滴累積起來。