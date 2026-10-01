聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／用AI檢視菜餚 吃得營養開心

聯合報／ 文／劉秀芳（高市三民）
AI是我的營養顧問。圖／劉秀芳提供
AI是我的營養顧問。圖／劉秀芳提供

習慣在家自己煮飯的我，在還沒有使用AI之前，只知道自煮的菜應該算健康，但營養是否均衡、哪些營養素可能不足，卻沒有太多概念。

自從有了AI之後，我多了一個幫忙檢視飲食的小幫手。每煮好一餐，我常會把菜色拍下來，請AI幫我看看這一餐是否營養均衡，還有哪些營養素可以再補充。

當然，AI很會說好聽話，常先稱讚一番。但我也會很直接地告訴它：「不要只說好聽的，請據實告訴我，有問題就說。」畢竟我不是要聽好聽的話，而是真的能從中找到可以改進的地方。

有時看完一個AI的分析，我還會再問另一個AI，把不同的說法拿來比較。雖然答案大致相近，但有時也會提醒我一些沒有注意到的地方。久而久之，我也慢慢知道自己的飲食還可以增加哪些食物，讓餐桌上的營養更加完整。

至於AI究竟有沒有讓我更健康？我想，答案是有的。它或許不能直接讓我變得更健康，卻讓我更在意自己吃進肚子裡的東西，讓我在每天煮飯時，多了一份思考。更重要的是，當AI告訴我這些用心準備的菜餚已經不錯時，那份肯定也讓我很開心。

AI帶給我的不只是營養分析，還讓我更有動力為自己和家人準備一餐又一餐飯菜。當然，我也會繼續學習，把不足的營養補上。畢竟健康不是一餐飯決定的，而是每天一點一滴累積起來。

營養 AI 食物 菜色 健康 元氣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

不會用AI的人，真的會被職場淘汰嗎？

營養師告訴你怎麼聰明吃 白天有精神、晚上睡得好

主打「低糖、無添加」不見得健康！營養師逛超市幾乎不買2種食品

AI秒給完美解答卻記不住？ 別再單向聽課，用費曼學習法「反向講給它聽」

相關新聞

健康主題館／港女遊台 腦動脈瘤爆裂 基隆長庚救一命

49歲香港籍史女士2年前來台旅遊時，突發頸部劇痛、頭痛欲裂、冒冷汗，全身癱軟近乎昏厥，緊急轉送基隆長庚醫院。到院時出現明顯意識障礙，昏迷指數降至8分，確診為「腦動脈瘤破裂」合併瀰漫性蜘蛛網膜下腔出血。基隆長庚組跨團隊搶救，經手術並住院治療後，順利康復出院。昨日史女士在家人陪同下，致贈獎牌感謝醫療團隊。

專案核准進口藥物 納入藥害救濟範圍

臨床上，民眾常會諮詢許多用藥安全問題。部分病人在使用藥物後，可能會因為藥物種類、個人體質與既有疾病等因素引起藥物不良反應，若藥物不良反應導致用藥者發生死亡、障礙或嚴重疾病時，則為「藥害救濟法」所稱的藥害。民眾可依法提出藥害救濟申請。

排尿正常沒不適 4旬男竟罹攝護腺癌

46歲男性上班族平時身體沒有任何不適，排尿也很正常，日前接受公司健康檢查，意外發現攝護腺特異抗原（PSA）異常，經診斷確診早期攝護腺癌。

健康你我他／用AI檢視菜餚 吃得營養開心

習慣在家自己煮飯的我，在還沒有使用AI之前，只知道自煮的菜應該算健康，但營養是否均衡、哪些營養素可能不足，卻沒有太多概念。

連假結束 雙北多家醫院 急診壅塞再現

衛福部於中秋連假開設三日假日輕急症中心，但連假結束，部分醫院急診出現壅塞現象，昨天上午台大醫院急診室有八十人候床，林口長庚連續兩天候床病人逾一百五十人。專家分析，急診壅塞「病根」與高齡化共病有關，滯留醫院急診病人多為肺炎、腸胃道疾病長者。

專家：連假比照春節 獎勵診所開診

連假期間醫院急診易壅塞，衛福部因應中秋四日連假，開設輕急症中心（ＵＣＣ）三日，並要求部立醫院連續四天維持急診、住院服務，加開內科、家醫科、兒科等重要科別門診。但連假後雙北急診仍被塞爆，專家分析，ＵＣＣ「至多僅分流百分之二」病人，建議三日以上連假，應比照春節專案獎勵，讓更多基層診所開診，紓解輕症病人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。