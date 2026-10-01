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遠流：修法解決AI著作權法刑事追訴 科技業者才敢投資

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

人工智慧公司Anthropic日前同意支付高達十五億美元（約台幣四八○億元）的和解金，解決因旗下大型語言模型Claude使用盜版書籍進行訓練所引發的集體訴訟案。此一訴訟案涵蓋約五十萬部作品，每部作品的著作權人約可獲三千美元賠償。

「賠錢事小，坐牢事大。」遠流董事長王榮文指出，在台灣，著作權法還涉及刑事追訴，導致台灣科技大亨不敢投資ＡＩ語料庫的軟體和內容產業。政府該做的第一件事是修法解決ＡＩ著作權法刑事追訴的問題，解套後才會有科技業者敢投資。

此外，政府應該釐清並公開公部門可免費公開使用的影視音圖文內容、影視音圖文等內容產業中的公共產權，以及宣布拋棄著作財產權不行使人格權的私人著作內容。王榮文認為，有了以上三種內容做基礎，再加上免刑事追訴的保障，可與國際抗衡的「台灣主權ＡＩ」才能起步。

「我們沒有文化主權，也沒有ＡＩ主權。」衛星廣播電視事業商業同業公會秘書長陳依玫則在全國文化會議指出，ChatGPT等國際的ＡＩ公司已在爬台灣的內容去做ＡＩ訓練，卻不受台灣人工智慧基本法的管轄；台灣創作者的內容只要有價值，都可能是被「爬」的對象，「它不會分潤我們，我們求助無門。」而政府現在卻又想走ＡＩ授權「合理使用」除罪化？她形容台灣內容生態系現場已經「割喉割到斷」，期待政府正視跨國著作權問題。

修法 著作權 Claude AI Anthropic

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