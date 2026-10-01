數發部徵集台灣主權AI語料 出版界反對無償授權

ＡＩ已成全民日常。為了抗衡國際上以簡體中文或西方觀點為主的ＡＩ模型，數發部推動建置「台灣主權ＡＩ訓練語料庫」，日前公告啟動民間語料徵集行動，以「無償授權」的方式向出版社、電子書平台及作家等徵集作品，引發熱議。

出版界認為，人工智慧基本法明確規定「政府應於財政能力範圍內，寬列預算」，台灣如今靠ＡＩ相關產業稅收創新高，徵集不應採「無償授權」。獨立出版聯盟理事長陳夏民強調，基於對作家的尊重，內容使用應該有償。

數發部此一「無償授權」強調「自願參與」且「可退出」，提供參與者退出及下架申請機制。

出版商業同業公會全國聯合會理事長吳政鴻質疑，終止授權後，對完成訓練的ＡＩ模型通常無法追溯，數發部應說清楚。

吳政鴻指出，數發部身為主管機關，一舉一動都牽動整體產業的風向，一旦官方語料庫定調以「免費」做為民間合作的核心，未來國內外任何商業ＡＩ語言模型，勢必都會參照此一標準。出版全聯會一直期盼數發部能與產業界攜手規畫出合理、透明的「文本資料使用費」制度。

遠流董事長王榮文則認為，要做成可與國際抗衡的台灣主權ＡＩ，光是仰賴作家出版界免費捐出著作使用權無濟於事。建議政府成立專責的行政法人或鼓勵科技業者投資。

數發部指出，這次募集的民間語料，包含作者過世後滿五十年，著作權已消滅的公版書、各出版社的書籍線上試閱內容、各出版社的書籍簡介、作者自願捐出給ＡＩ模型進行訓練的內容等四部分。非強制性，作者如果事後反悔，也可退出。