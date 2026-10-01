友善務農 農業部擬推農民帶薪育嬰假

因應農業結構改變以及農村人口外流，從農人口逐年下降，根據農業部最新統計，目前從農人數約四十七點二萬人，其中主力從農人口僅卅九點七萬人，青農更僅約十萬人。農業部長陳駿季昨表示，擬於明年規畫女性農民的帶薪育嬰假，打造更友善的從農環境。

對此，有農民表示，農民不屬於受雇勞工，現行制度下無法依照勞動法規請領育嬰留停的津貼，如果育嬰時間碰上較繁忙的採收期，確實會需要更多彈性時間來兼顧工作與家庭，樂見農業部提出農民育嬰方案。

不過也有農民認為，有額外的育嬰津貼來協助家庭照顧小孩沒人會反對，但是否就能成為吸引青年加入務農，不見得有絕對相關。另建議育嬰假須是有彈性的，或是以周、日的方式來請，才能配合農作收成的時間。

陳駿季昨於第八屆百大青農表揚典禮受訪時指出，國內從農的主力人口數約卅七點五萬人，而四十五歲以下和四十五歲至五十五歲人口各約十萬人，如何吸引青年投入農業生產行列是農業部的一大目標，也因少子化會衝擊到農業發展，加上農民沒有雇主，因此希望能比照勞工，有帶薪育嬰假。

現行育嬰留職停薪總期間每名子女最長兩年，給付標準為按前六個月平均月投保薪資的八成計算。陳駿季說，目前農民退休儲金的每月提繳金額，是以勞動部公告的每月最低工資為基礎來計算，未來規畫的農民育嬰假，應會比照最低工資的八成來給付，但相關給付比率、經費、時間彈性，以及是否也適用男性農民等，仍待進一步研議，期盼明年能上路。

陳駿季另表示，農民在戶外工作時間長，夏天也愈來愈熱，農業部擬推出相關補助，使農民也能有戶外工作的個人熱防護設備。