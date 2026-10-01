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塞爆民怨 交長道歉點名高鐵檢討

聯合報／ 記者孟嘉美胡瑞玲林銘翰吳淑玲／連線報導
交通部長陳世凱（圖中）昨針對中秋疏運亂象再次致歉，並提到在疏運高峰期間，高鐵公司應思考自由座總量及整體分流，但具體時程先不預設。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱（圖中）昨針對中秋疏運亂象再次致歉，並提到在疏運高峰期間，高鐵公司應思考自由座總量及整體分流，但具體時程先不預設。記者胡瑞玲／攝影

中秋教師節連假疏運亂象頻傳，國道堵車、高鐵擠爆，引發民怨，由於緊接著還有雙十、光復節連假，交通部昨為此開疏運檢討會議。交通部長陳世凱在會中點名台灣高鐵，應留意旅客感受及舒適度，要求高鐵公司應檢討自由座整體量能及分流，並公開「餘位」資訊，以利消費者及早選擇最妥適運具。

高鐵：現階段不會管制

台灣高鐵公司資深經理顏宏穎表示，會對通盤疏運政策做檢討，旅客進站後，將直接依對號座或自由座分流，並在商務車廂玄關處加強驗票，不過，現階段仍不會管制自由座售票總數。

陳世凱昨在北海岸視察環島二號線受訪時，針對疏運亂象再次致歉，他認為在疏運高峰期間，高鐵公司應思考自由座能容納多少量能及整體分流，但具體時程先不預設。

陳世凱強調，高鐵若實施總量管制，必然會有民眾買不到票、搭不到車的情況，所以要仔細考量，請大家給高鐵公司時間規畫，未來疏運高峰期間不要再出現九月廿四日晚間這樣的情況，台鐵、國道客運一起合作，讓整體疏運量能提高。

前交長賀陳旦認為，餘位管理屬業者自理範疇，部長無須過問。以交通部的角色，應該站在更高階思考，不要過度關注枝微末節。真正該管的，是跨運具間，交通部能夠如何透過政策制定，調節、分流市場需求。例如授權業者在特殊時間調節票價，實施季節性或尖峰彈性票價，或藉由預售優惠將需求提前分散。

高鐵運量6天假創紀錄

根據交通部統計，六天連假疏運期間，高鐵運量近一七九萬人次，創下歷史新高，台鐵則有四四九萬餘人次，比往年增加百分之七。大量出遊返鄉人潮，讓國道成為大型停車場，高鐵更因自由座旅客擠爆車廂，對號座旅客差點擠不上車，引爆民怨。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦轉述陳世凱裁示，目前交通疏運資訊以「結果」公告為主，但各單位應該在看到數據時就及早應變。例如疏運前先行會議看到訂房率等相關資訊，觀察車、人往哪走，提早布局應變機制。陳世凱也在會中點名高鐵，運能提供以安全為基礎，仍需留意旅客感受及舒適度。

胡廸琦說，高鐵疏運政策包含動線調整、移峰填谷及差異化票價都是檢討方向。下一個類似中秋疏運的高峰，將在春節前出現，在春節相關檢討會議中，會提出相關討論。

至於國道部分，高公局交通管理組長張崇智表示，大量車流超過服務容量，將持續和地方政府合作，透過匝道管制，讓國道留給中長途，短途則改以地方道路分流，同時公告壅塞時段、路段。

國民黨主席鄭麗文昨於台南行動中常會痛批，為什麼一個交通可以搞到這麼糟糕、天怒人怨。陳世凱、史哲皆無交通背景，只要是賴清德總統派系、沒專業沒有關係，沒人要負責、道歉，「這就是今天台灣最大的問題」。

民眾黨主席黃國昌說，此事凸顯交通部高層應變大有問題，陳世凱、史哲欠人民一個道歉，將責成民眾黨立法院黨團，要求相關單位到立法院進行專案報告。

圖為連假首日，高鐵車廂人潮。聯合報系資料照
圖為連假首日，高鐵車廂人潮。聯合報系資料照

高鐵 陳世凱 光復節

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