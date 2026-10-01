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春節買彩券中1億 捐600萬做公益
屏東縣一對年近五十歲夫妻，今年春節在萬丹鄉「喜來發彩券行」花七百元買彩券沾喜氣後，隨手放在機車車廂，過完年想到才對獎，竟中了頭獎一億元。夫妻倆捐六百萬元做公益，其中三百萬元指定給屏東縣「聯合助學脫貧自立方案」，預計嘉惠四百名弱勢學子。
台灣彩券公司昨在屏東縣政府舉行捐贈記者會，董事長黃志宜代表轉贈三百萬元給屏縣府，屏東縣副縣長鄞鳳蘭說，助學方案協助弱勢學生穩定完成學業，累積未來發展所需能力，各界的支持成為陪伴孩子成長的重要力量。
黃志宜說，中獎夫妻從事基層勞務工作，平常鮮少買彩券，僅春節買幾張「沾沾喜氣」。今年春節大樂透加碼，這對夫妻花七百元買十四注，妻子隨手將彩券放進機車車廂，過完年才想起來對獎，結果抱回頭獎。夫妻兌獎時主動表達捐款心意，其中三百萬元指定給屏東縣「聯合助學脫貧自立方案」，另三百萬元捐給中國信託慈善基金會，「中國信託銀行經營台彩廿年，屏東縣開出廿次頭獎」。
他說，公益彩券銷售收入，六成支應彩金，近四成做公益；二○○七年至今年六月底，公益盈餘累計達五千五百廿五億三千餘萬元，用於地方社福、國民年金及健保準備，中獎人捐款累計破六十六億元，挹注逾兩百個社福及公益團體，受惠者逾八百一十五萬人次。
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