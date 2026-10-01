春節買彩券中1億 捐600萬做公益

今年公費流感疫苗及新冠疫苗第一階段今天開打，「健康幣」也同步上路。上午十時起，民眾使用「全民健保行動快易通健康存摺App」，首次登入健康幣專區即可獲健康幣二○○幣，完成「生活型態評估量表」再拿一○○幣，接種疫苗也有健康幣，自十二月一日起可兌換健康商品。

2026-10-01 00:00