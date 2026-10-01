高鐵亂象檢討 學者：交通部不應急著作秀

中秋、教師節連假疏運亂象頻傳，高鐵自由座人潮塞爆車廂，引發民怨。實際上，早在二○二三年中秋節，高鐵就曾因自由座人潮爆量爭議，遭交通部鐵道局要求檢討連假尖峰時段的自由座疏運措施。不過事隔三年，高鐵連假自由座亂象未改，反而愈演愈烈。

淡江大學運輸管理學系退休教授張勝雄認為，疏運才剛結束，應先將旅運數據統計完整後，進行資料分析，交通部不應該急著開檢討會作秀。成大交通管理科學系教授鄭永祥則說，高鐵一味追求全數疏運，犧牲服務品質，非長久之道。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦（左二）與台鐵公司副總經理劉雙火（右）、台灣高鐵資深經理顏宏穎（右二）與高公局組長張崇智（左），一同說明中秋節連假疏運檢討。記者林澔一／攝影

高鐵每逢連假必塞爆，早在二○二三年中秋連假時，就因單日旅運量創新高，旅客疏運不及，不僅對號座塞爆，自由座旅客也外溢到商務艙，收假日甚至有民眾在高鐵台中站戶外曬二小時。當時高鐵不僅發布新聞稿致歉，鐵道局也要求高鐵加強自由座人流控管，並強化滿班資訊及預估可能的擁擠時段與候車時間宣導。

然而高鐵昨僅表示，面對下一個連假，將維持本次疏運對策。現階段並不會管制自由座售票總數。

張勝雄直言，高鐵公司疏運結束隔天就喊出不做，卻沒有對外說明「為什麼不」。以主要任務為順利疏運旅客抵達目的地為理由，卻讓服務水準嚴重降低，恐怕是變相的「好心辦壞事」。

鄭永祥表示，高鐵公司以人數全數疏運為目標相當明確，但透過犧牲服務品質，換取載客量最大化，並非長久之道。交通部雖不斷強調本次疏運的特殊性，但無人能保證是否為特例？類似狀況何時會再發生？

鄭永祥指出，交通部不能預期中秋疏運的狀況「不會發生」，而是應該以這次的經驗設想「發生時怎麼處理」。

鄭永祥說，將旅客的運輸需求移峰填谷是較積極的策略，但必須建基於對數據的分析與檢討之上。高鐵公司應針對本次疏運尖峰時段，旅客上下車站、人流與時間的分布，進行策略上的調整。

鄭永祥也提醒高鐵公司，必須盤點「需求」與「運能」間落差多少。若兩者間存在鴻溝，高鐵不是朝「解決」問題思考對策，而是以「舒緩」為核心。在這種情境下，交通部更需讓其他運具能進場，透過及早揭露票價、時間及壅塞狀態資訊，更細緻規畫需求轉移的可行性誘因。