流感、新冠疫苗開打 賺健康幣

今年公費流感疫苗及新冠疫苗第一階段今天開打，「健康幣」也同步上路。上午十時起，民眾使用「全民健保行動快易通健康存摺App」，首次登入健康幣專區即可獲健康幣二○○幣，完成「生活型態評估量表」再拿一○○幣，接種疫苗也有健康幣，自十二月一日起可兌換健康商品。

今年流感及新冠疫苗接種計畫，疾管署採購標準型流感疫苗六四四點九萬劑、加強型流感疫苗十七萬劑，預計將有六六二萬人受惠，開打後可視實際需求再分別額外下訂廿萬劑與三萬劑；新冠疫苗則採購二二○萬劑莫德納疫苗，含一九○萬劑單劑型及卅萬劑多劑型。

流感疫苗第一階段開打對象包括六十五歲以上長者、學齡前幼兒等十一類；第二階段則自十一月二日開始，接種對象為五十至六十四歲無高風險慢性病成人。國健署今起推動健康幣政策，年滿十八歲接種流感、新冠及肺炎鏈球菌三項疫苗，即可拿到一九五○幣。

健保署表示，今天上午十時起，民眾可使用「全民健保行動快易通健康存摺App」，登入健康幣專區；未曾使用過健康存摺者，需先以行動電話或裝置碼等兩種方式認證。健康幣預計十二月一日起開放兌換商品或服務，透過Health Go APP使用，首波合作場域包括各超商、量販店、社區藥局、醫療機構、運動場域及壽險業者等。

感染症醫學會名譽理事長黃立民說，流感、新冠疫情處於流行期，近年六至十二月流感患者人數很多，今年病例數幾乎與每年十二月至隔年一月流行期差距不遠，呼籲民眾盡速接種流感、新冠疫苗，預防感染重症及死亡。