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專家：連假比照春節 獎勵診所開診
連假期間醫院急診易壅塞，衛福部因應中秋四日連假，開設輕急症中心（ＵＣＣ）三日，並要求部立醫院連續四天維持急診、住院服務，加開內科、家醫科、兒科等重要科別門診。但連假後雙北急診仍被塞爆，專家分析，ＵＣＣ「至多僅分流百分之二」病人，建議三日以上連假，應比照春節專案獎勵，讓更多基層診所開診，紓解輕症病人。
連假後雙北多家醫院急診塞爆，台大、林口長庚候床病人逾百人，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，新光急診亦出現壅塞情況，多次向一一九通報滿床，衛福部雖在雙北合計開設五處ＵＣＣ，但台北三處據點分別在市聯醫林森院區、昆明院區與信義門診部，與台大、新光、台北榮總等醫學中心距離甚遠，「不能說沒有分流病人，但效果有限。」
洪子仁指出，連假期間雙北急診來診病人數預估逾兩萬人，三處ＵＣＣ至多能分流數百位病人，占比至多百分之二，且ＵＣＣ分流「不需住院的輕症病人」，並非造成急診滿床原因，加上民眾對ＵＣＣ功能、設備、能處理的疾病項目認識有限，連假期間如身體不適，多數民眾仍選擇至大型醫學中心，選擇ＵＣＣ者並非多數。
輕症病人湧入雖不是急診壅塞主因，仍導致急診醫護工作負荷加重。洪子仁建議，因ＵＣＣ效果有限，多數診所春節期間休診，建議政府遇三日以上連續假期，應比照春節期間，以專案方式提供基層診所足夠健保給付誘因，鼓勵更多診所經營者加入開診行列，協助分流輕症病人，讓大醫院急診量能專注用於收治重症患者。
衛福部健保署指出，中秋連假ＵＣＣ於上月廿六日、廿七及廿八日開設，看診人次分別為三二八、三八七及三八六人次，已適度分流急診；中秋連假屬四日以上連假，ＵＣＣ人力費用已較平常周日採雙倍支付。
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