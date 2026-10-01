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連假結束 雙北多家醫院 急診壅塞再現

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部於中秋連假中的三天開設假日輕急症中心，但收假首日與昨天上午，台大醫院急診室候床病人超過百人。聯合報系資料照
衛福部於中秋連假中的三天開設假日輕急症中心，但收假首日與昨天上午，台大醫院急診室候床病人超過百人。聯合報系資料照

衛福部於中秋連假開設三日假日輕急症中心，但連假結束，部分醫院急診出現壅塞現象，昨天上午台大醫院急診室有八十人候床，林口長庚連續兩天候床病人逾一百五十人。專家分析，急診壅塞「病根」與高齡化共病有關，滯留醫院急診病人多為肺炎、腸胃道疾病長者。

收假後雙北多家醫院急診壅塞情況再現，衛福部雖已在連假期間開設假日輕急症中心（ＵＣＣ）分流病人，卻對紓解急診人潮助益有限。台大醫院周二一早急診候床病人逾百人，周三上午逾八十人候床，院方向一一九通報滿床。林口長庚則是連續兩日上午候床病人逾一百五十人，被迫停收一一九病人。

不過，一位台大醫師表示，過去連假還沒結束，該院急診大廳就人滿為患，近日醫院上午雖有許多病患候床，卻不至於滿到大廳走廊，且下午病人多已收治住院，僅剩約五十多位病人待床。分析原因與院方增加急診收床會議，強制各科收治病人有關，加上日前候床病人死亡事件，讓民眾自主分流，不再「只跑台大」。

新光醫院收假後亦多次通報一一九滿床，副院長洪子仁指出，連假前後急診收治外科系病人情況順暢，如神經外科、骨科、心臟外科等病人，到院時多為檢傷分類情況嚴重病人，醫療團隊立即手術，術後送至加護病房觀察，再轉至一般病房。他指出，滯留急診病人多為「非輕症內科病人」。

洪子仁觀察，非輕症內科病人多為高齡患者，染上肺炎、腸胃道疾病等，多需住院治療且時間不短，連假後病人湧入，導致候床。新光內部分析，中秋連假末二日起，急診流感病人數量增加，這類病人「來得快、去得也快」，多數無住院需求，病人若染上流感，除少數重症患者，多經過快篩、給藥後，回家休息。

連假 急診 雙北

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