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延續「超人醫師」精神！陳榮泰合資捐700萬元醫療車 將投入南迴偏鄉

聯合報／ 記者吳淑玲陳雅玲／連線報導
國際獅子會三○○Ｅ－一區總監陳榮泰（左）與友人昨捐贈巡迴醫療車，及相關醫療、居家照護設備給奇美醫院，投入南迴偏鄉的醫療服務。圖／奇美醫院提供
國際獅子會三○○Ｅ－一區總監陳榮泰（左）與友人昨捐贈巡迴醫療車，及相關醫療、居家照護設備給奇美醫院，投入南迴偏鄉的醫療服務。圖／奇美醫院提供

台東南迴地區偏鄉醫療資源不足，國際獅子會三○○Ｅ–一區總監陳榮泰對「超人醫師徐超斌為南迴醫療的付出深受感動，他與友人昨捐贈巡迴醫療車，以及醫療、居家照護設備給奇美醫院，會投入南迴巡迴及居家醫療服務。

奇美醫院院長林宏榮的得意門生徐超斌過去發起南迴醫療診所，徐去年九月離世後，南迴醫療持續運作，但資源仍明顯不足，陳榮泰經好友林玉柱介紹認識林宏榮及奇美醫院神經外科副部長陳志偉，得知徐超斌的故事後深受感動，決定捐贈巡迴醫療車。

陳榮泰說，自己從事汽車進口、保修及檢驗近半世紀，考量南迴地型，捨棄大型車，改採七人座四輪傳動車，搭配手持式超音波、攜帶式Ｘ光機、ＡＩ眼底鏡等設備，該車總價七百萬元，國際獅子會基金會配合三四○萬元，陳及好友鄭久才各捐一八○萬元，希望讓部落長者、行動不便患者不必再翻山越嶺就醫。

林宏榮說，將依南迴需求運用巡迴車及可攜式醫療設備，進行健康評估、居家照護，並視個案需求銜接後端醫療資源。

此外，彰化高明鐵企業股份有限公司捐贈卅六萬元，支持創世基金會斗六院建置懸吊式電動移位設備，昨辦捐贈暨啟用儀式，創世基金會斗六院督導林月卿說，植物人的翻身、移位及日常照護都需仰賴人力，從肌肉緊繃可感受到他們的緊張感，照顧人員也容易腰背受傷，懸吊式電動移位設備可讓移位過程更加平穩、安全，降低照顧人員身體負荷，進而將更多時間與心力投入院民個別化照護。

偏鄉 超人 醫師 徐超斌 台東 南迴公路

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