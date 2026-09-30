洋香瓜「阿露斯女神」吳睿娟：百大青農是精益求精的起點

農業部今舉辦「第8屆百大青農表揚典禮」，本屆獲選之百大青農平均年齡34歲，共計106位青年農民獲選為從農典範，其中女性有27位女性。其中被譽為日本阿露斯洋香瓜在台生產的第一品牌的「馥郁溫室蔬果屋」共同創辦人吳睿娟表示，獲選百大青農不是終點，而是精益求精的起點。

本屆百大青農遴選除維持原有標竿典範的標準，首度新增「地方特色標竿」遴選指標，擴大發掘深耕地方、發展特色產業，並對在地農業具有卓越貢獻的青年農民，以呈現百大青農更加多元且豐富的發展樣貌。

本屆百大青農共計106人獲選，平均年齡約34歲，許多獲選青農成功將科技落地應用於溫室、智慧養殖及大數據產銷管理中，不僅顯著提升生產效率，也大幅增強面對極端氣候風險的產業韌性。

值得關注的是，本屆共有27位女性青農獲選，約占總入選比例25.5%，顯示女力投入農業經營及產業創新的能量持續提升，也為台灣農業發展注入更多元的思維與力量。

談到溫網室，「馥郁溫室蔬果屋」共同創辦人吳睿娟受訪表示，自2015年底開始全心投入高難度的日本頂級網紋洋香瓜「阿露斯」溫室直立式栽培，並以一藤一瓜的精細呵護，長久的努力被看見自然十分高興，也代表走出了自己的路，希望「阿露斯」在台灣能走向更自動化、更穩定、品質控管更一致。

吳睿娟說明，「阿露斯」是日本對粗網紋、帶麝香氣洋香瓜的統稱，光在日本就有成百上千的品種，目前「馥郁溫室蔬果屋」在種植的品種就有20多種，但每年都會從日本進不同的種子來嘗試，畢竟適合日本的洋香瓜品種不見得適合在台灣。而客戶對自家的洋香瓜品質都給予很大的肯定，一來甜度都在標準值以上，不會像在開盲盒，適合自己吃，也適合送禮，「獲選百大青農不是終點，而是鼓勵與精益求精的起點。」

本次另一位在文心蘭栽培發光發熱的曹民蓓，大學念農業相關科系，畢業接手家業已21年，從家族原本種植的釀酒葡萄轉向產值更高的文心蘭，透過食農教育與觀光結合，淡季時更讓花田變身觀光熱點的夜光花海。