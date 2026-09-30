快訊

餐車輕碰手肘就暴怒！空姐下跪道歉 男乘客要求「讓我踹一腳」

美股早盤／通膨降溫...債券殖利率回落 四大指數齊升

保健室女老師下海賣身！周休5日竟月入30萬 驚人資產曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

洋香瓜「阿露斯女神」吳睿娟：百大青農是精益求精的起點

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「阿露斯女神」吳睿娟表示，獲選百大青農除了是長久的努力被看見，也是鼓勵自己變更好的起點。記者李柏澔／攝影
「阿露斯女神」吳睿娟表示，獲選百大青農除了是長久的努力被看見，也是鼓勵自己變更好的起點。記者李柏澔／攝影

農業部今舉辦「第8屆百大青農表揚典禮」，本屆獲選之百大青農平均年齡34歲，共計106位青年農民獲選為從農典範，其中女性有27位女性。其中被譽為日本阿露斯洋香瓜在台生產的第一品牌的「馥郁溫室蔬果屋」共同創辦人吳睿娟表示，獲選百大青農不是終點，而是精益求精的起點。

本屆百大青農遴選除維持原有標竿典範的標準，首度新增「地方特色標竿」遴選指標，擴大發掘深耕地方、發展特色產業，並對在地農業具有卓越貢獻的青年農民，以呈現百大青農更加多元且豐富的發展樣貌。

本屆百大青農共計106人獲選，平均年齡約34歲，許多獲選青農成功將科技落地應用於溫室、智慧養殖及大數據產銷管理中，不僅顯著提升生產效率，也大幅增強面對極端氣候風險的產業韌性。

值得關注的是，本屆共有27位女性青農獲選，約占總入選比例25.5%，顯示女力投入農業經營及產業創新的能量持續提升，也為台灣農業發展注入更多元的思維與力量。

談到溫網室，「馥郁溫室蔬果屋」共同創辦人吳睿娟受訪表示，自2015年底開始全心投入高難度的日本頂級網紋洋香瓜「阿露斯」溫室直立式栽培，並以一藤一瓜的精細呵護，長久的努力被看見自然十分高興，也代表走出了自己的路，希望「阿露斯」在台灣能走向更自動化、更穩定、品質控管更一致。

吳睿娟說明，「阿露斯」是日本對粗網紋、帶麝香氣洋香瓜的統稱，光在日本就有成百上千的品種，目前「馥郁溫室蔬果屋」在種植的品種就有20多種，但每年都會從日本進不同的種子來嘗試，畢竟適合日本的洋香瓜品種不見得適合在台灣。而客戶對自家的洋香瓜品質都給予很大的肯定，一來甜度都在標準值以上，不會像在開盲盒，適合自己吃，也適合送禮，「獲選百大青農不是終點，而是鼓勵與精益求精的起點。」

本次另一位在文心蘭栽培發光發熱的曹民蓓，大學念農業相關科系，畢業接手家業已21年，從家族原本種植的釀酒葡萄轉向產值更高的文心蘭，透過食農教育與觀光結合，淡季時更讓花田變身觀光熱點的夜光花海。

青農 農業部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

搶救少子化 陳駿季：明年規畫女性農民帶薪育嬰假

芭樂漲到每顆50元！彰化推「津翠」青農：雨季落果少、價格較好

平溪紫東社區打造蜂蜜產業 紅淡蜜獲國際風味肯定

屏東農林漁牧智慧科技 與地方產業創新登場

相關新聞

秋老虎肆虐到明天…周五東北季風報到 北東降雨增「這縣市」雨彈恐最猛

天氣穩定情況持續到明天，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，白天暖熱，早晚舒適到涼爽。周五開始東北季風影響，迎風面的北部和東台灣下雨機率比較高，尤其宜蘭注意局部較大雨勢出現的情況。

你也常這樣？上班族腰痠疼痛 恐是「1歡愉行為」釀禍

現代社會步調緊湊，許多上班族一忙起來待在座位上動輒8個小時起跳，導致許多人腰酸背痛等文明病纏身。雖然腰酸背痛常被歸咎於姿勢不良、久坐，不過食安專家韋恩表示，有研究指出每天從含糖飲料...

交通部：自行車環島2號線 全線優化預計年底正式完工啟用

為持續推動綠色運輸與深化國內深度觀光品質，交通部全力打造的「自行車環島2號線」全長達1,019.4公里，相關標誌標線、鋪面與設施在全面優化後，預計於2026年12月底正式完工啟用。

影／自由座亂象惹民怨 陳世凱：高鐵應思考自由座總量及整體分流

今年中秋、教師節連假前夕，高鐵南下運量衝上高峰之際，自由座引發的各種亂象也引爆全民怒火。交通部長陳世凱今除針對疏運亂象致歉，也認為在疏運高峰期間，高鐵公司應思考自由座總量及整體分流，但具體時程先不預設。

搶救少子化 陳駿季：明年規畫女性農民帶薪育嬰假

因應農業結構改變以及農村人口外流，從農人口逐年下降，根據農業部統計，目前從農人數約47.2萬人，其中主力從農人口更僅39.7萬人，跌破40萬人，青農更僅約10萬人左右。農業部長陳駿季今表示，擬於明年規畫女性農民的帶薪育嬰假，打造更友善的從農環境。

高鐵塞、急診也塞？ 雙北多家醫院連假後逾百人候床、向119通報滿床

衛福部於連假三天開設假日輕急症中心，不過，連假過後的首日，周二一早，台大醫院急診室候床病人超過百人，林口長庚則連續2日候床病人超過150人，新光醫院候床人數亦高於連假前，且多次向119通報不再接收病人。專家指出，急診壅塞「病根」與高齡化共病有關，滯留急診病人多為肺炎、腸胃道疾病長者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。