登入就有健康幣！10月1日起首登健保APP專區 填表秒拿300健康幣

衛福部10月1日將推出「健康幣」政策，鼓勵國人透過健康檢查、癌症篩檢、施打疫苗及填寫生活型態量表等健康行為，達到「顧健康、賺飽幣」。明天上午10時起，民眾使用「全民健保行動快易通健康存摺App」，首次登入健康幣專區即可獲200健康幣，完成「生活型態評估量表」再拿100幣。

若未曾使用過健康存摺者，需先以行動電話或裝置碼等2種方式認證：

一、行動電話認證：

手機門號是本人或公司申辦的月租型門號且有4G/5G行動網路，使用手機操作。

請先關閉手機wifi，準備健保卡、身分證號或居留證號（企業門號請準備戶號及公司統編），輸入設定註冊密碼後，即完成登入。

二、裝置碼認證：

手機門號不是本人或公司申辦，或手機沒有行動網路、使用預付卡等，請使用電腦操作。

先準備讀卡機，插入健保卡登入「健保卡網路服務註冊」(或插入自然人憑證登入「個人健保資料網路服務作業」)；使用手機掃描電腦顯示之QR Code或輸入認證碼即可完成登入。

健保署表示，截至今年8月31日，健康存摺累計使用人數已突破1276萬人，累計查詢超過6億次，自10月1日上午10時起，可進入健康幣專區查詢個人累計的健康幣點數，首次登入即可獲得200健康幣，完成「生活型態評估量表」可再獲得100健康幣。

健保署鼓勵大家多多利用「全民健保行動快易通│健康存摺」App，填寫生活型態評估量表，關心身心健康還能累積健康幣。

累積健康幣步驟1：累積健康幣，首先下載「全民健保行動快易通」App，登入健康存摺。圖／健保署提供

累積健康幣步驟2：有兩種認證方式，可選擇行動電話認證或裝置碼認證。圖／健保署提供

累積健康幣步驟3-1：選擇行動電話認證，必須手機門號是本人或公司申辦的月租型門號且有4G/5G行動網路。先關閉手機wifi，準備健保卡、身分證號或居留證號（企業門號請準備戶號及公司統編）。圖／健保署提供

累積健康幣步驟3-2：點擊行動電話認證、輸入基本資料、設定註冊密碼，完成可立即登入。圖／健保署提供

累積健康幣步驟4：可選擇裝置碼認證。圖／健保署提供

累積健康幣步驟4-1：選擇裝置碼認證，要使用電腦操作，登入前準備健保卡或自然人憑證、讀卡機、戶口名簿戶號（健保卡網路服務註冊網站用）。圖／健保署提供

累積健康幣步驟4-2：用電腦+讀卡機，插入健保卡或自然人憑證後，登入網站，進入「健保卡『健保卡網路服務註冊』，自然人憑證『個人健保資料網路服務作業』，點選行動裝置認證、產生裝置認證碼。圖／健保署提供

累積健康幣步驟4-3：回到手機，啟健保快易通App，選裝置碼認證，掃描QRCode或輸入認證碼，完成登入。圖／健保署提供

累積健康幣步驟5：首次登入即可得200健康幣。圖／健保署提供

累積健康幣步驟6：完成生活型態評估量表可獲得100健康幣。圖／健保署提供