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登入就有健康幣！10月1日起首登健保APP專區 填表秒拿300健康幣
衛福部10月1日將推出「健康幣」政策，鼓勵國人透過健康檢查、癌症篩檢、施打疫苗及填寫生活型態量表等健康行為，達到「顧健康、賺飽幣」。明天上午10時起，民眾使用「全民健保行動快易通健康存摺App」，首次登入健康幣專區即可獲200健康幣，完成「生活型態評估量表」再拿100幣。
若未曾使用過健康存摺者，需先以行動電話或裝置碼等2種方式認證：
一、行動電話認證：
手機門號是本人或公司申辦的月租型門號且有4G/5G行動網路，使用手機操作。
請先關閉手機wifi，準備健保卡、身分證號或居留證號（企業門號請準備戶號及公司統編），輸入設定註冊密碼後，即完成登入。
二、裝置碼認證：
手機門號不是本人或公司申辦，或手機沒有行動網路、使用預付卡等，請使用電腦操作。
先準備讀卡機，插入健保卡登入「健保卡網路服務註冊」(或插入自然人憑證登入「個人健保資料網路服務作業」)；使用手機掃描電腦顯示之QR Code或輸入認證碼即可完成登入。
健保署表示，截至今年8月31日，健康存摺累計使用人數已突破1276萬人，累計查詢超過6億次，自10月1日上午10時起，可進入健康幣專區查詢個人累計的健康幣點數，首次登入即可獲得200健康幣，完成「生活型態評估量表」可再獲得100健康幣。
健保署鼓勵大家多多利用「全民健保行動快易通│健康存摺」App，填寫生活型態評估量表，關心身心健康還能累積健康幣。
•更多詳細資訊請見健保署「累積健康 幣有回饋」
https://www.nhi.gov.tw/ch/cp-20449-3951a-4171-1.html
•諮詢專線：02-2912-0600
•客服信箱：healthtokenservice@gmail.com
•健康存摺註冊客服專線：0800-030-598
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