雅德思倒閉爆「租牌」爭議…醫事司長揭慘痛案例 牢記4個「千萬不要」

連鎖「雅德思牙醫集團」爆發全台倒閉潮。「鏡週刊」昨揭露雅德思專門找尋退休老醫師，口頭約定以每月給付數萬元方式，由老牙醫擔任診所負責人，也就是所謂「租牌模式」，但集團倒閉後，卻將數百萬元欠租、欠稅，全數甩鍋給老牙醫，甚至將面對刑事詐欺、業務過失等罪名，積蓄與房產恐遭扣押。

衛福部醫事司長劉越萍於臉書表示，借出醫師證書、交出印鑑、相信「出了事會有律師處理」，這些看似省事的決定，代價可能遠超過想像。

劉越萍回想，10年前，她剛踏入公部門，第一次接觸「掛名醫師」案件。劉越萍說，當時的當事人與她同年，原本從事醫美，卻因金主捲款潛逃，最後背負4千多萬元債務。最讓她印象深刻的是，對方一再說，「我只是掛名醫師，他們說有法律問題，律師都會幫忙處理。」

她感嘆：「 但現實是名義掛在你身上，責任也可能落在你身上。」建議牢記4個「千萬」：

1. 千萬不要出借或租借醫師證書。

2. 千萬不要擔任「掛名醫師」。

3. 千萬不要把身分證件、印鑑交給所謂的「金主」。

4. 千萬不要以為金主聘請的法律顧問，會優先保障你的權益。

劉越萍說，醫師證書不能借，也不能租。這不只是職業倫理，更是明確的法律紅線。

依「醫師法」第28條之4第4款，醫師將醫師證書或專科醫師證書租借他人使用，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得併處限制執業範圍、停業1個月以上1年以下，或廢止執業執照；情節重大者，甚至可能廢止醫師證書。

劉越萍指出，醫師資格代表的是專業、信任與責任，絕不是可以私下轉讓的工具。任何一句「只是掛名」、「只是幫忙」，背後都可能伴隨行政、民事，甚至其他法律風險。