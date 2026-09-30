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烤肉吃多腸胃鬧脾氣？營養師曝一水果解油膩 歐盟認證助順暢排便

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏發文提醒，中秋節享用高油高糖大餐後可搭配奇異果，有助於促進腸胃消化與電解質平衡。圖／AI生成
營養師高敏敏發文提醒，中秋節享用高油高糖大餐後可搭配奇異果，有助於促進腸胃消化與電解質平衡。圖／AI生成

中秋佳節親友團聚，烤肉、香腸、五花肉配上甜膩的月餅，讓人一口接一口停不下來。營養師高敏敏提醒，中秋連假過後門診常湧入大量因暴飲暴食導致腸胃不適、血糖飆升的患者；當高油脂、精緻糖、高鈉與爆表熱量瞬間在體內堆積，消化系統與代謝極易面臨崩潰。她建議民眾在大餐過後，不妨挑選營養價值極高的「奇異果」作為收尾水果，善用天然酵素與高纖特質替身體減輕負擔。

高敏敏在臉書發文指出，現代人平日飲食習慣普遍不夠均衡，根據營養調查顯示，高達八成民眾每日水果攝取量未達標、更有逾九成國人膳食纖維嚴重不足。當平日纖維攝取本就匱乏，中秋又碰上「高油、高糖、高肉量」的極端飲食組合，腸道與代謝系統便更容易失去平衡，連帶引發腹脹、消化不良或便秘等困擾。

針對烤肉聚餐吃下的過量蛋白質與油脂，高敏敏特別推薦綠奇異果作為助消化的首選。綠奇異果富含膳食纖維與特有的奇異酵素，不僅能增加糞便體積、促進腸道蠕動，奇異酵素更能加速肉類蛋白質分解，對於肉食過量的聚餐者格外合適；值得一提的是，歐盟執委會更正式授權健康宣稱，確認每日攝取兩顆新鮮綠奇異果，能透過提高排便頻率有效維持腸道機能。此外，奇異果豐沛的維生素C還能中和高溫燒烤產生的自由基，為體內提供強大的抗氧化保護。

除了化解油膩，奇異果更是穩住血糖與排鈉的天然利器。由於月餅多半屬於高油高糖的高熱量甜食，容易引起血糖劇烈震盪，而綠奇異果與黃金奇異果皆屬於低升糖指數（低GI）水果，其豐富的膳食纖維與有機酸有助於延緩糖分吸收速度、平緩血糖起伏；同時，烤肉醬料與各類加工香腸隱藏大量鈉離子，奇異果內豐富的鉀離子恰好能促進體內過剩鈉鹽代謝排出，協助平衡體內電解質。

面對連假期間的豐盛饗宴，高敏敏建議大家不必過度壓抑食慾、嚴格限制「烤肉月餅通通不能碰」，更切實的做法是採取平衡策略。民眾不妨從早餐開始就預先規劃一天的水果份量，每日至少攝取兩份奇異果，並在聚會餐桌上有意識地搭配足量蔬菜與天然水果，用正確的營養補充取代嚴苛禁食，輕鬆享受美味也能守護腸道健康。

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