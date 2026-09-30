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你也常這樣？上班族腰痠疼痛 恐是「1歡愉行為」釀禍

聯合新聞網／ 綜合報導
辦公室久坐導致腰酸背痛，是上班族常見的文明病。示意圖／ingimage
辦公室久坐導致腰酸背痛，是上班族常見的文明病。示意圖／ingimage

現代社會步調緊湊，許多上班族一忙起來待在座位上動輒8個小時起跳，導致許多人腰酸背痛等文明病纏身。雖然腰酸背痛常被歸咎於姿勢不良、久坐，不過食安專家韋恩表示，有研究指出每天從含糖飲料攝取超過200大卡的成年人，慢性下背痛風險是不喝者的1.647倍，每多100大卡風險再增7%。

韋恩指出，美國國民健康營養調查的資料分析發現，每天從含糖飲料攝取超過200大卡的成年人，慢性下背痛的風險比完全不喝的人高出1.65倍，且每多攝取100大卡、風險就多7%。

為何糖會傷腰？韋恩表示，關鍵在椎間盤的主要材料：膠原蛋白。韋恩提到，血液裡的糖會和蛋白質結合，形成糖化終產物，在膠原蛋白纖維之間拉出不正常的交聯。纖維被交聯綁住之後就變硬、失去彈性，受力的時候容易裂開。此外，2024年一份整合11項目研究、288萬名成人的統合分析發現，糖尿病患者出現椎間盤退化的機率是血糖正常者的1.68倍。

韋恩接著說明，椎間盤是人體最大的無血管組織，全靠坐下、站起、躺下時的壓力變化，輸送養分與排出廢物。一旦椎間盤的膠原蛋白被糖化，加上久坐導致養分輸送、排出廢物的機制受阻，因此更容易惡化。

最後，韋恩建議除了將含糖飲料換成無糖茶、少吃高溫油炸食品，上班族每坐一小時可起身活動筋骨，讓椎間盤的壓力得以變化輸送養分。

另外，本站曾報導「手搖飲3迷思」，即使點飲料時選擇「無糖茶但有加料」、「無糖奶茶」或是「奶精換鮮奶」，都是隱藏的熱量陷阱。對此，吳榛槿醫師提供減脂手搖飲4不建議：一周不喝超過兩次、喝飲料前不空腹、喝純茶不加糖、奶、料，以及不要晚上喝。

上班族 下背痛 含糖飲料 椎間盤 久坐

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