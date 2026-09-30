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男子腹瀉失眠「耳見焦黑斑」 就醫7天後確診大腸癌3期

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師建議民眾平時若出現排便習慣改變、伴隨血便或黏液，應儘早安排大腸鏡篩檢以確保腸道健康。示意圖／Ingimage
醫師建議民眾平時若出現排便習慣改變、伴隨血便或黏液，應儘早安排大腸鏡篩檢以確保腸道健康。示意圖／Ingimage

現代人生活作息不正常，大腸癌近年更有年輕化趨勢，體表微小異狀往往成了及早揪出病灶的關鍵。中醫師吳宏乾分享義診時的真實案例，透露曾遇過一名長期為失眠所苦的志工前來諮詢，未料在望診檢查耳部時，赫然發現其耳朵上的大腸反射區竟呈現如「燒焦般的黑色斑塊」；在進一步詢問排便狀況並強烈建議對方就醫後，短短一週內便證實該名志工已罹患大腸癌第3期。

吳宏乾醫師在節目《祝你健康》中表示，當天該名志工原本是為了調理睡眠障礙求診，他依常規檢視其耳廓是否有失眠相關徵兆，視線一掃卻意外在大腸反射區位置，看到一處宛如被火燒焦般的黑褐色沉積。正常健康狀態下的耳朵皮膚大多呈現紅潤且具光澤的粉紅色，該處浮現異常暗沉的焦黑色顯得格外突兀，讓他立刻警覺情況並不單純。

察覺異樣後，吳宏乾隨即追問對方的排泄狀況，該名志工才坦言近期腹瀉相當劇烈，且排泄物中經常夾雜些許血絲與黏液。雖然志工一開始以忙於服務、想等有空再去醫院為由推託，但吳宏乾態度堅決，嚴肅告誡對方務必在三天內赴醫院詳細檢查；不料僅過了一週，隨隊護士便來電回報，經由醫院大腸鏡與切片檢查，確認該名志工確實已是大腸癌第3期。

吳宏乾解釋，從中醫全息反射與經絡觀點來看，人體耳朵與臉部都有對應大腸的關鍵區域。其中耳朵的大腸反射區位於耳輪角內側，一般人多為光亮粉紅色，一旦出現焦黑或異常咖啡色，便是體內腸道發出的警訊；此外，從眼球正下方引垂線、鼻翼向外水平延伸的臉頰交會處，同樣也是大腸經循行與反射的範疇。他提醒民眾，若發現這些區域出現異常深黑的斑塊，且近期伴隨腹瀉、血便等排便習慣改變，應盡快前往醫院安排大腸鏡檢查，及早截斷惡化風險。

中醫 失眠 大腸癌 確診

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