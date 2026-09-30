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統一超商榮獲「天下永續公民獎」大型企業服務業組前5強

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
統一超商榮獲2026年「天下永續公民獎」大型企業組服務業第5名。圖／統一超商提供
統一超商榮獲2026年「天下永續公民獎」大型企業組服務業第5名。圖／統一超商提供

由天下雜誌主辦的「天下永續公民獎」評選出全台最佳永續企業，每年皆吸引超過200家指標企業參與。今年在年營收超過百億元的大型企業中，統一超商榮獲2026年「天下永續公民獎」大型企業組服務業第5名。統一超商積極將永續融入日常營運，並運用數位科技、量化指標、門市生態風險評估及通路優勢等，攜手永續供應鏈夥伴，引領產業標竿，展現永續影響力。

統一超商從2002年發布第一本企業社會責任報告書，2020年擬定永續藍圖，以「地球永續、你我日常」為方向，從CSR轉型為ESG，並透過董事會轄下永續發展委員會設立「減塑」、「減碳」、「食品永續健康」、「永續採購暨生物多樣性」4大永續專案小組，更將永續目標連結高階經理人績效，業務革新同時帶動永續供應鏈升級與轉型，同時接軌國際，連續7年入選「道瓊斯領先全球指數（DJ BIC World）」成分股，是本土零售業唯一且連續7年入榜之企業。

統一超商以「全通路生活品牌」為核心，全台7,300多家7-ELEVEN門市據點與串聯數百家供應商夥伴，持續深化永續發展行動，更從企業內部擴展至整體供應鏈，率零售通路之先打造「永續價值鏈」。像是集結關係企業與供應商夥伴連續4年參加「亞太永續博覽會」向大眾展現永續作為，持續與供應鏈夥伴共同開發低碳食材、減塑包材以及永續農場規畫等，亦將供應商誠信經營及環境永續相關要求納入合約條款，攜手供應鏈企業夥伴提升永續治理，強化整體價值鏈韌性。

不僅如此，統一超商透過AI數位科技實踐永續行動，自2000年起推動「i珍食」專案，將鮮食條碼與POS系統結合推出「鮮食到期前警示提醒」，確保食的安心；「高效智慧回收機」透過專利AI光學影像與材質辨識技術，提供消費者回收透明PET寶特瓶與乾電池；OPENPOINT App推出「AI美食護照」為超商首款「思考型對話AI技術」智能助理，結合營養師團隊專業的營養分析，方便消費者打造個人化飲食菜單。

同時，統一超商自2017年起攜手統一超商好鄰居文教基金會推動「青年深根計畫」，迄今已陪伴22組在地青年團隊、累計合作50項專案，協助在地青年的特色商品拓展通路，讓地方創生成果透過零售通路平台放大影響力。

統一超商榮獲「天下永續公民獎」大型企業組服務業前5強，攜手供應鏈永續轉型，深化永續營運韌性。圖／統一超商提供
統一超商榮獲「天下永續公民獎」大型企業組服務業前5強，攜手供應鏈永續轉型，深化永續營運韌性。圖／統一超商提供

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