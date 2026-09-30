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洗腎者肺部感染死亡風險高16倍 小心肺炎鏈球菌引發重症

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
研究顯示，洗腎患者死於肺部感染的風險可能是一般人的14至16倍，應主動施打疫苗，提升保護力的同時，也能賺健康幣。聯合報系資料照
研究顯示，洗腎患者死於肺部感染的風險可能是一般人的14至16倍，應主動施打疫苗，提升保護力的同時，也能賺健康幣。聯合報系資料照

台灣末期腎病接受治療發生率過去曾居全球最高，洗腎患者除了須定期監測腎功能，也要留意肺炎鏈球菌感染。台中舒民診所醫師、腎臟科主治醫師王舒民表示，研究顯示，洗腎患者死於肺部感染風險可能是一般人14至16倍，而成人侵襲性肺炎鏈球菌感染住院死亡率中位數約23%，對洗腎患者而言，肺炎鏈球菌感染可能迅速引發重症

王舒民指出，長期洗腎可能使患者免疫防禦能力下降，加上不少患者同時患有糖尿病、心血管疾病或營養不良，一旦感染肺炎鏈球菌，可能從肺炎進一步惡化為菌血症、敗血症甚至腦膜炎。尤其洗腎患者每周多次進出醫療院所，接觸病原體的機會增加，若先感染流感或新冠等呼吸道病毒，使呼吸道防線受損，也可能增加肺炎鏈球菌趁虛而入的風險。

王舒民提醒，洗腎患者不應等到出現高燒、呼吸喘或血氧下降，甚至住進加護病房後才想到預防。成年洗腎患者應主動檢查過去的肺炎鏈球菌疫苗接種紀錄，若從未接種或尚未完成接種，可詢問醫師是否符合公費接種資格；目前成人公費肺炎鏈球菌疫苗已自8月10日起全面升級為20價或21價，符合資格者可選擇接種一劑新型疫苗。

至於已接種過肺炎鏈球菌疫苗者，王舒民提醒，並非人人都需要重新接種，仍須由醫師依過去接種的疫苗種類、接種時間及個人健康狀況評估。疾管署也提醒，若過去已完整接種13價或15價及23價疫苗，或已接種20價、21價疫苗，原則上代表已完成接種，不需再接種新疫苗。民眾若暫時不符合公費資格，也可向醫療院所詢問自費接種。

新冠和流感公費疫苗將於10月1日開力，同時國健署健康幣政策啟動，只要施打公費或自費疫苗，即可累積健康幣，接種新冠疫苗可獲得900幣、流感疫苗450幣、肺炎鏈球菌疫苗600幣，全部接種可得1950幣，鼓勵民眾施打疫苗，減少重症風險。

洗腎 疫苗 重症

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