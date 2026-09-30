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自行車環島2號線專用道比例達37％ 今年12月底完工啟用

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱今率團隊親自騎乘視察北海岸重點路段，實地體檢各項基礎工程設施。圖／交通部提供
交通部長陳世凱今率團隊親自騎乘視察北海岸重點路段，實地體檢各項基礎工程設施。圖／交通部提供

為持續推動綠色運輸與深化國內深度觀光品質，交通部打造全長達1019.4公里的「自行車環島2號線」，交通部長陳世凱今指出，其路外自行車專用道比例，比1號線11.2%大幅提升至37%，騎士最在意的「與車輛共用外側車道」比例更從37.4%大幅降至12.3%。在相關標誌標線、鋪面與設施在全面優化後，預計於今年底完工啟用。

交通部長陳世凱今日率相關機關首長同仁、行政院顧問李孟諺，騎乘視察北海岸重點路段，體檢各項基礎工程設施。

陳世凱表示，過去環島1號線總長960.8公里帶起自行車環島風潮，主要是以省道公路為主的「快速環島」；而全新規畫的「自行車環島2號線」，要帶給國人與旅客另一種完全不同的慢旅選擇，「環島不用一次騎完，周末騎一段，也能慢慢認識台灣」

環島2號線以「分段環島、深度旅遊、親子友善」為核心理念，全面整合既有自行車道、地方道路、水岸與閒置鐵道路線，並同步更新標誌標線、鋪面、護欄與補給站資訊，讓國內外騎士都能輕鬆規劃、安心辨認路線。

陳世凱說，為讓民眾騎車時「少一點擔心、多一點欣賞沿途風景的心情」，環島2號線將路外自行車專用道比例，由1號線11.2%大幅提升至37%；而騎士最在意的「與車輛共用外側車道」比例更從 37.4% 大幅降至 12.3%。

若加上車流較低的共用道路，全線友善騎乘空間已超過5成，大幅降低與汽機車爭道的風險，真正落實人本交通，為親子及慢遊族群打造更安全的騎乘環境。

在觀光與地景特色方面，環島2號線串聯全台最豐富的自然與人文故事：民眾可以到北海岸吹海風看海景，沿著中部二水自行車道欣賞火車與花旗木並行，或是走進嘉南平原漫遊百年「水圳綠道」。

陳世凱指出，環島2號線全線透過冬山、二水、潮州、池上等兩鐵特色車站銜接，結合車站牽引道、天棚車道、單車維修組裝區與公共單車租借站，實現「搭一段火車、騎一段單車」的無縫接駁與輕裝慢遊。觀光署沿線節點也持續導入外籍旅客友善服務與行李托運評估，提供國際旅客最貼心的騎乘支援。

交通部說明，目前各工段均依既定期程推進，省道與觀光署轄管路段已陸續完工，10至11月底將全面啟動完工檢視作業，並於12月底前全數完成缺失改善，確保以最高標準如期啟用。

交通部打造全長達1019.4公里的「自行車環島2號線」，其路外自行車專用道比例，比1號線11.2%大幅提升至37%，騎士最在意的「與車輛共用外側車道」比例更從37.4%大幅降至12.3%。記者胡瑞玲／攝影
交通部打造全長達1019.4公里的「自行車環島2號線」，其路外自行車專用道比例，比1號線11.2%大幅提升至37%，騎士最在意的「與車輛共用外側車道」比例更從37.4%大幅降至12.3%。記者胡瑞玲／攝影

交通部長陳世凱今率團隊親自騎乘視察北海岸重點路段，實地體檢各項基礎工程設施。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱今率團隊親自騎乘視察北海岸重點路段，實地體檢各項基礎工程設施。記者胡瑞玲／攝影

自行車 環島 陳世凱

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