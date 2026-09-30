2波東北季風接力報到！周五起2地區降溫轉雨 颱風彩雲最快今形成

氣象署表示，未來一週2波東北季風影響，首波10月2日短暫影響1天，下一波東北季風10月5日起影響，北台灣高溫將降至攝氏27、28度；預計10月2日起至下週桃園以北、東半部轉為有雨的天氣。

中央氣象署預報員王品翔告訴中央社記者，明天白天仍然偏高溫炎熱，大台北地區注意局部攝氏36度以上高溫，午後南部地區及各山區有零星短暫陣雨。

王品翔表示，2日受東北季風影響，桃園以北、宜花地區有局部短暫陣雨，東北部要注意較大雨勢；3日東北季風稍減弱，但水氣偏多，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東北部地區並有局部大雨。

王品翔指出，4日基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨；5、6日東北季風再增強影響，桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東北部地區並有局部較大雨勢。

根據氣象署網站，今天最高溫為南投縣草屯鎮37.4度，雲林縣斗南鎮及台南市龍崎區達37度次之。王品翔提到，明天白天仍偏高溫炎熱，台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣注意36度以上高溫。

王品翔說，10月2至4日冷空氣不強，北台灣因降雨氣溫略為下降；10月5日起東北季風冷空氣較明顯，北台灣高溫約下降至27、28度，低溫約23至25度，其他地區白天高溫約30至33度，低溫約25至27度。

王品翔表示，原位於關島東方海面的熱帶擾動，今天增強為熱帶性低氣壓TD30，由於環境適合其發展，最快今天至明天就有機會增強為今年第26號颱風彩雲，未來強度有機會達中度颱風，預測路徑先往西移後再北轉，對台灣無影響。