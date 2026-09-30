交通部：自行車環島2號線 全線優化預計年底正式完工啟用

為持續推動綠色運輸與深化國內深度觀光品質，交通部全力打造的「自行車環島2號線」全長達1,019.4公里，相關標誌標線、鋪面與設施在全面優化後，預計於2026年12月底正式完工啟用。

交通部長陳世凱30日表示，過去「環島1號線」（總長960.8公里）帶起自行車環島風潮，主要是以省道公路為主的「快速環島」；而全新規劃的「自行車環島2號線」，就是要帶給國人與旅客另一種完全不同的慢旅選擇—「環島不用一次騎完，周末騎一段，也能慢慢認識台灣！」環島2號線以「分段環島、深度旅遊、親子友善」為核心理念，全面整合既有自行車道、地方道路、水岸與閒置鐵道路線，並同步更新標誌標線、鋪面、護欄與補給站資訊，讓國內外騎士都能輕鬆規劃、安心辨認路線。

陳世凱特別強調，「安全」是環島2號線最關鍵的核心升級。為了讓民眾騎車時「少一點擔心、多一點欣賞沿途風景的心情」，環島2號線將路外自行車專用道比例由1號線11.2% 大幅提升至37%；而騎士最在意的「與車輛共用外側車道」比例更從 37.4% 大幅降至 12.3%。若加上車流較低的共用道路，全線友善騎乘空間已超過五成，大幅降低與汽機車爭道的風險，真正落實人本交通，為親子及慢遊族群打造更安全的騎乘環境。

在觀光與地景特色方面，環島2號線串聯了全台最豐富的自然與人文故事：民眾可以到北海岸吹海風看海景，沿著中部二水自行車道欣賞火車與花旗木並行，或是走進嘉南平原漫遊百年「水圳綠道」。陳世凱指出，「想騎多少、停在哪裡，完全由自己決定；騎完一段，還能搭車回家」。

全線透過冬山、二水、潮州、池上等兩鐵特色車站銜接，結合車站牽引道、天棚車道、單車維修組裝區與公共單車租借站，實現「搭一段火車、騎一段單車」的無縫接駁與輕裝慢遊。觀光署沿線節點亦持續導入外籍旅客友善服務與行李托運評估，提供國際旅客最貼心的騎乘支援。

交通部說明，目前各工段均依既定期程推進，省道與觀光署轄管路段已陸續完工，10月至11月底將全面啟動完工檢視作業，並於12月底前全數完成缺失改善，確保以最高標準如期啟用。

陳世凱感謝中央各單位與地方政府的齊心協力，並表示：「自行車是台灣遞向國際最美的名片。」環島2號線讓自行車環島不再只是體能挑戰，而是化為每個周末都可以隨時出發的美好旅行，誠摯邀請全國國人與國際朋友在年底正式啟用後踏上鐵馬，在安全友的專用道上，共同感受台灣最深度的美好。