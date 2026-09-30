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影／自由座亂象惹民怨 陳世凱：高鐵應思考自由座總量及整體分流

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱今表示，在疏運高峰期間，高鐵公司應思考自由座總量及整體分流，但具體時程先不預設。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱今表示，在疏運高峰期間，高鐵公司應思考自由座總量及整體分流，但具體時程先不預設。記者胡瑞玲／攝影

今年中秋、教師節連假前夕，高鐵南下運量衝上高峰之際，自由座引發的各種亂象也引爆全民怒火。交通部陳世凱今除針對疏運亂象致歉，也認為在疏運高峰期間，高鐵公司應思考自由座總量及整體分流，但具體時程先不預設。

中秋教師節4天連假疏運亂象引發全民怒火，交通部長陳世凱28日於屏東露面強調，疏運期間他全程在台坐鎮，但也認為坐鎮不一定要在辦公室，而他自己則是在各個交通運具現場視察。

陳世凱今前往北海岸視察環島2號自行車路線工程，針對疏運亂象及後續作為，他首先表示，疏運期間部分旅客覺得擁擠，搭車返鄉過程不舒服，以及各運輸場所第一線同仁配合交通部加班運輸，還要承受壓力，感到抱歉，對於乘客及第一線同仁表示歉意。

陳世凱說，相關疏運計畫都有開檢討會議。這次看起來高鐵在運量上到達上限，載運量部分，除民眾在意的舒適度外，也要檢討自由座總體量能，尤其連假高峰期間要檢討，一方面做嚴格的管控，二方面也要做分流。

陳世凱表示，觀察到民眾比較喜歡搭高鐵，但其實台鐵的EMU3000座位充足且舒適，這幾次都有請台鐵協助高鐵完成疏運任務。

陳世凱指出，幾次疏運高鐵台中站都出現壅塞情況，但高鐵台中站及台鐵新烏日站是共構站，因此在台鐵協助，疏運狀況良好，看得出成效。因此要求高鐵自由座要嚴格管控、整體人潮分流，也希望台鐵與高鐵未來成為合作的夥伴，每次疏運都一起討論如何協助民眾返工、返鄉旅程，國道客運疏運也納入合作範圍，交通部轄下的所有多元運輸合併，一起做考量疏運。

至於高鐵自由座是否進行總量管制？陳世凱直言，24日晚間疏運的特性在於，隔天就是中秋節，返鄉人潮特別多，但24日同時也是上班日，是通勤人潮也很多的日子，針對通勤加上返鄉這樣雙重人流的高峰期間ㄧ，高鐵應思考自由座能容納多少量能，民眾除了疏運也在意搭乘舒適度，要達到這兩個標準就要做人流管控。

陳世凱說，請大家給高鐵公司時間規畫，未來疏運高峰期間不要再出現9月24日晚間這樣的情況，並強調台鐵、國道客運一起合作，讓整體疏運量能提高。

實施期程部分，陳世凱表示，這樣的規畫較為複雜，高鐵若實施總量管制必然會有民眾買不到票、搭不到車的情況，所以要仔細考量，多出來的旅客量，高鐵吸納不了，台鐵要如何協助，交通部也要討論、評估，高鐵無法疏運的量能，台鐵、國道客運各是能吸納多少量能，因此先不預設總量管制上線的日子。

陳世凱 高鐵 自由座 交通部

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