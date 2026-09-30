10月手機回收月登場 多元回收管道讓廢手機循環再生

為鼓勵民眾將家中閒置或不再使用的手機妥善回收，環境部資源循環署今年結合手機品牌商、電信業者、通路及各縣市環保局，持續辦理「10 月手機回收月」活動，自 10 月 1 日起至 10 月 31 日止，民眾可將廢手機帶至活動回收據點，除有機會參與抽獎，各手機品牌、電信及通路業者也依不同回收方式提供加碼優惠。

台灣每年銷售約 500 萬支手機，手機中含有金屬、塑膠等多種材料，閒置或不再使用的手機如能妥善進入回收管道，可經後續處理及再利用，讓其中的資源再次循環。循環署鼓勵民眾定期檢視家中閒置手機，透過適當回收管道，讓廢手機中的資源重新回到循環體系。

今年「10 月手機回收月」結合多元回收管道，包含 Apple、台灣三星、華碩、台灣小米、台灣索尼、VIVO 等手機品牌；中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等電信業者；以及京站購物中心（台北及小碧潭店）、傑昇通訊、地標網通、創宇數位科技、愛買、NOVA、燦坤、宏碁、海柏特等通路，與各縣市環保局活動回收據點，全台活動回收據點約 2,700 處。各回收管道提供的回收方式、抽獎及加碼方案不盡相同，民眾可依需求選擇便利的回收管道。

循環署呼籲，手機回收前記得落實「檢」、「刪」、「排」三步驟：「檢」視家中壞掉或不再使用的手機；回收前先備份所需資料，並「刪」除手機內個人資料、完成系統重置（恢復原廠設定）；再將廢手機「排」出家中，交付手機品牌門市、電信業者、通路賣場或清潔隊等回收管道。故障無法開機的手機，如有個資處理需求，可洽指定服務據點協助處理。

循環署提醒，「10 月手機回收月活動」將持續一個月，鼓勵民眾儘早檢視家中廢棄手機並送回收點，同時享有抽獎機會及加碼優惠，活動預計在 11 月下旬抽出幸運得主。