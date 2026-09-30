高鐵自由座朝總量管制？ 陳世凱要求先精算人數、雙鐵需合作分流

中秋連假疏運期間高鐵台中站出現大量人潮，旅客反映自由座過度擁擠。交通部長陳世凱表示，已要求台灣高鐵公司（2633）檢討自由座總體量，尤其針對通勤與返鄉人潮重疊的連假高峰期，研議更嚴格的人流管控及分流措施。不過，由於自由座若進行總量限制，可能衍生部分旅客無法進站或搭乘問題，交通部將與台鐵、國道客運共同精算替代運量，目前尚未訂出明確實施時程。

陳世凱指出，這次中秋疏運過程中，24日晚上因隔天就是中秋節，加上當天仍是上班日，通勤與返鄉兩股人流疊加，形成特別大的尖峰。從這次經驗來看，高鐵目前載運量已經接近上限，除了考量整體疏運量，也必須兼顧旅客搭乘舒適度。

因此，交通部已要求高鐵公司開始檢討自由座總體量，在連假等高峰期間是否需要進行更嚴格管控。陳世凱表示，如果要維持旅客搭乘的舒適度、避免車站及車廂過度擁擠，就必須思考自由座的人流管控機制。

不過，陳世凱強調，自由座若進行總量限制，並非單純限制高鐵載客人數即可，還必須同步處理被分流旅客的運輸需求。若高鐵實施總量限制，勢必可能出現部分民眾買不到票，或無法進入車站的情況，因此交通部必須先把整體運輸量能算清楚。

交通部將進一步盤點高鐵、台鐵及國道客運的疏運量能，當高鐵無法吸納多出的旅客時，能否透過其他運具協助分流。陳世凱表示，台鐵EMU3000自強號目前座位仍相對充足，且高鐵台中站與台鐵新烏日站相互串接，這幾次疏運透過台鐵協助後，台中地區壅塞情況已有改善，也顯示雙鐵分流具一定成效。

陳世凱表示，未來希望台鐵、高鐵成為疏運合作夥伴，每次連假疏運都共同討論如何分流，國道客運也會納入整體運輸規劃，從多元運具角度提高整體疏運量，同時維持旅客搭乘舒適度。

至於是否能在雙十國慶連假前確定自由座總量管制方案，陳世凱表示，目前仍需要時間精算，還要進一步盤點高鐵無法疏運的旅客量，以及台鐵、國道客運可以承接的運量，因此雙十前是否來得及，目前沒有把握，交通部內部也需要進一步討論。

至於最快是否可能在明年春節實施自由座總量管制，陳世凱則表示，目前不預設時程，交通部希望盡快完成相關運量計算與規劃，但確切實施日期目前沒有辦法給出明確答案。

陳世凱也針對這次疏運造成旅客不舒適表達歉意，並表示第一線同仁在疏運期間配合加班、承受很大壓力。未來除了提高整體疏運量，更重要的是讓返鄉及返家旅客能夠在較舒適的情況下完成旅程。