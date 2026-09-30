快訊

西門捷運站驚傳黑衣人持刀！警急奔現場調監視器 北捷火速回應

人造洋流？他秀民進黨公文「動員責任額表」 開酸：靠幹部背KPI

THE泰晤士世界大學排名出爐 台大進步14名「這項目」獲世界第一

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵自由座朝總量管制？ 陳世凱要求先精算人數、雙鐵需合作分流

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中秋連假疏運期間高鐵台中站出現大量人潮，旅客反映自由座過度擁擠。交通部長陳世凱表示，已要求台灣高鐵公司（2633）檢討自由座總體量，尤其針對通勤與返鄉人潮重疊的連假高峰期，研議更嚴格的人流管控及分流措施。不過，由於自由座若進行總量限制，可能衍生部分旅客無法進站或搭乘問題，交通部將與台鐵、國道客運共同精算替代運量，目前尚未訂出明確實施時程。

陳世凱指出，這次中秋疏運過程中，24日晚上因隔天就是中秋節，加上當天仍是上班日，通勤與返鄉兩股人流疊加，形成特別大的尖峰。從這次經驗來看，高鐵目前載運量已經接近上限，除了考量整體疏運量，也必須兼顧旅客搭乘舒適度。

因此，交通部已要求高鐵公司開始檢討自由座總體量，在連假等高峰期間是否需要進行更嚴格管控。陳世凱表示，如果要維持旅客搭乘的舒適度、避免車站及車廂過度擁擠，就必須思考自由座的人流管控機制。

不過，陳世凱強調，自由座若進行總量限制，並非單純限制高鐵載客人數即可，還必須同步處理被分流旅客的運輸需求。若高鐵實施總量限制，勢必可能出現部分民眾買不到票，或無法進入車站的情況，因此交通部必須先把整體運輸量能算清楚。

交通部將進一步盤點高鐵、台鐵及國道客運的疏運量能，當高鐵無法吸納多出的旅客時，能否透過其他運具協助分流。陳世凱表示，台鐵EMU3000自強號目前座位仍相對充足，且高鐵台中站與台鐵新烏日站相互串接，這幾次疏運透過台鐵協助後，台中地區壅塞情況已有改善，也顯示雙鐵分流具一定成效。

陳世凱表示，未來希望台鐵、高鐵成為疏運合作夥伴，每次連假疏運都共同討論如何分流，國道客運也會納入整體運輸規劃，從多元運具角度提高整體疏運量，同時維持旅客搭乘舒適度。

至於是否能在雙十國慶連假前確定自由座總量管制方案，陳世凱表示，目前仍需要時間精算，還要進一步盤點高鐵無法疏運的旅客量，以及台鐵、國道客運可以承接的運量，因此雙十前是否來得及，目前沒有把握，交通部內部也需要進一步討論。

至於最快是否可能在明年春節實施自由座總量管制，陳世凱則表示，目前不預設時程，交通部希望盡快完成相關運量計算與規劃，但確切實施日期目前沒有辦法給出明確答案。

陳世凱也針對這次疏運造成旅客不舒適表達歉意，並表示第一線同仁在疏運期間配合加班、承受很大壓力。未來除了提高整體疏運量，更重要的是讓返鄉及返家旅客能夠在較舒適的情況下完成旅程。

陳世凱 高鐵 自由座

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋高鐵擠爆 交通部：尖峰時段差異化票價是討論方向

影／中秋交通疏運爆量 交通部：自由座總量、動線都會納入檢討

連假交通塞爆挨轟 交長今開會檢討

連假高鐵之亂 他點出關鍵：不能把「體諒」當疏運計畫 分流管理該檢討

相關新聞

中秋高鐵擠爆 交通部：尖峰時段差異化票價是討論方向

中秋連假疏運大亂，鐵公路交通亂象頻傳，交通部檢討會後，部長陳世凱裁示，要求往後疏運期間尖峰時段、車次資訊必須更透明。但對於高鐵自由座被擠爆，甚至外溢到對號座、商務車廂，高鐵公司強調，會對通盤疏運政策做檢討，現階段仍不會管制自由座售票總數。

下午1時規模5.9地震 氣象署：此處地震不多 3天內留意規模5餘震

今天下午1時0分，在花蓮縣政府東方136.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.9有感地震，地震深度13.3公里，18縣市有感。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達下午指出，地震成因是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞，呼籲3天內要留意規模5餘震。

震央在日本與那國島近海！下午1時規模5.9地震 最大震度2級18縣市有感

今天下午1時1分，北部地區發生有感地震。

秋老虎肆虐到明天…周五東北季風報到 北東降雨增「這縣市」雨彈恐最猛

天氣穩定情況持續到明天，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，白天暖熱，早晚舒適到涼爽。周五開始東北季風影響，迎風面的北部和東台灣下雨機率比較高，尤其宜蘭注意局部較大雨勢出現的情況。

秋老虎要掰了？ 周末起天氣南北兩樣情 北東將急轉深秋大降溫

秋老虎發威，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中秋連假以來，在西南風強勢控制下，全台高溫全在3字頭，炎熱少雨，但兩三天後，狀況有變。本周末起，要有天氣南北兩樣情的心理準備。

男中秋烤肉吃鯖魚突心悸、起紅疹 醫示警：組織胺中毒烤熟也沒用

台中50歲男子中秋連假與家人烤肉吃一尾鯖魚，不到1小時臉部及上半身突然潮紅、頭痛、心悸、皮膚紅疹，家人原以為是喝啤酒後造成臉紅，未料症狀持續加劇，趕緊送衛福部豐原醫院急診。醫師詢問後得知鯖魚在烤肉前曾放置常溫一段時間，研判為魚類組織胺中毒，後續服藥治療緩解症狀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。