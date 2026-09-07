讓市民洗得放心！中市強化自助洗衣安全　防護裝置設置家數成長超過5成

為強化自助洗衣店公共安全，臺中市政府經濟發展局攜手消防局及專家學者，全面推動安全查核與專業輔導。經發局同時協調天然氣公司於業者申請裝表時協助宣導法規，督促業者落實安全設備設置。透過「查核、輔導、改善」三管齊下，截至今年（115年）8月底，已裝設微電腦瓦斯表或緊急遮斷裝置的業者，從去年12月的306家顯著成長至480家，裝置家數成長率超過5成，大幅提升消費環境安全。

經發局指出，截至8月31日止，已針對使用天然氣的自助洗衣店完成372家次查核。其中符合《臺中市自助洗衣店安全管理自治條例》規定者共64家次，其餘308家次已開立限期改善通知，市府將持續追蹤業者改善情形。

經發局表示，本次查核優先針對人口密度高區域執行，常見缺失以「未安裝瓦斯及一氧化碳濃度自動偵測警報器」與「錄影監視設備影音資料未保存滿30日」為大宗。部分業者表示已了解安全設備的重要性，並已申請安裝相關設備，惟因現場管線設計與施工排程需要時間，經發局除要求限期改善外，也同步協調天然氣事業加速辦理。此外，近期於南區、沙鹿區查核過程中發現現場有瓦斯異味，市府立即通知天然氣公司到場檢查處置，及時排除潛在風險。

經發局指出，自助洗衣店符合現代生活便利需求，近年家數仍持續增加，市府整合各局處通報、商業登記及天然氣事業安裝等資料，截至8月31日，本市自助洗衣店已達658家。面對店家數持續成長，市府將持續透過社群媒體及多元管道加強宣導，並結合政府查覈、業者自主管理及專家專業輔導。

經發局呼籲業者，務必落實燃氣設備定期檢查、維護及自主檢核，確保安全設備平時正常、緊急時能發揮作用，才讓民眾享受便利洗衣服務的同時，也能洗得方便、洗得安心，共同打造安全又便利的消費環境。

聯絡人：臺中市政府經濟發展局 公用事業科

聯絡電話：04-22289111分機31400

圖／台中市政府經濟發展局 提供

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