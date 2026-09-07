快訊

西門捷運站驚傳黑衣人持刀！警急奔現場調監視器 北捷火速回應

人造洋流？他秀民進黨公文「動員責任額表」 開酸：靠幹部背KPI

THE泰晤士世界大學排名出爐 台大進步14名「這項目」獲世界第一

聽新聞
0:00 / 0:00

讓市民洗得放心！中市強化自助洗衣安全　防護裝置設置家數成長超過5成

文／ 台中市政府經濟發展局 提供

為強化自助洗衣店公共安全，臺中市政府經濟發展局攜手消防局及專家學者，全面推動安全查核與專業輔導。經發局同時協調天然氣公司於業者申請裝表時協助宣導法規，督促業者落實安全設備設置。透過「查核、輔導、改善」三管齊下，截至今年（115年）8月底，已裝設微電腦瓦斯表或緊急遮斷裝置的業者，從去年12月的306家顯著成長至480家，裝置家數成長率超過5成，大幅提升消費環境安全。

經發局指出，截至8月31日止，已針對使用天然氣的自助洗衣店完成372家次查核。其中符合《臺中市自助洗衣店安全管理自治條例》規定者共64家次，其餘308家次已開立限期改善通知，市府將持續追蹤業者改善情形。

經發局表示，本次查核優先針對人口密度高區域執行，常見缺失以「未安裝瓦斯及一氧化碳濃度自動偵測警報器」與「錄影監視設備影音資料未保存滿30日」為大宗。部分業者表示已了解安全設備的重要性，並已申請安裝相關設備，惟因現場管線設計與施工排程需要時間，經發局除要求限期改善外，也同步協調天然氣事業加速辦理。此外，近期於南區、沙鹿區查核過程中發現現場有瓦斯異味，市府立即通知天然氣公司到場檢查處置，及時排除潛在風險。

經發局指出，自助洗衣店符合現代生活便利需求，近年家數仍持續增加，市府整合各局處通報、商業登記及天然氣事業安裝等資料，截至8月31日，本市自助洗衣店已達658家。面對店家數持續成長，市府將持續透過社群媒體及多元管道加強宣導，並結合政府查覈、業者自主管理及專家專業輔導。

經發局呼籲業者，務必落實燃氣設備定期檢查、維護及自主檢核，確保安全設備平時正常、緊急時能發揮作用，才讓民眾享受便利洗衣服務的同時，也能洗得方便、洗得安心，共同打造安全又便利的消費環境。

聯絡人：臺中市政府經濟發展局 公用事業科
聯絡電話：04-22289111分機31400

圖／台中市政府經濟發展局 提供
圖／台中市政府經濟發展局 提供

圖／台中市政府經濟發展局 提供
圖／台中市政府經濟發展局 提供

圖／台中市政府經濟發展局 提供
圖／台中市政府經濟發展局 提供

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

中秋高鐵擠爆 交通部：尖峰時段差異化票價是討論方向

中秋連假疏運大亂，鐵公路交通亂象頻傳，交通部檢討會後，部長陳世凱裁示，要求往後疏運期間尖峰時段、車次資訊必須更透明。但對於高鐵自由座被擠爆，甚至外溢到對號座、商務車廂，高鐵公司強調，會對通盤疏運政策做檢討，現階段仍不會管制自由座售票總數。

下午1時規模5.9地震 氣象署：此處地震不多 3天內留意規模5餘震

今天下午1時0分，在花蓮縣政府東方136.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.9有感地震，地震深度13.3公里，18縣市有感。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達下午指出，地震成因是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞，呼籲3天內要留意規模5餘震。

震央在日本與那國島近海！下午1時規模5.9地震 最大震度2級18縣市有感

今天下午1時1分，北部地區發生有感地震。

秋老虎肆虐到明天…周五東北季風報到 北東降雨增「這縣市」雨彈恐最猛

天氣穩定情況持續到明天，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，白天暖熱，早晚舒適到涼爽。周五開始東北季風影響，迎風面的北部和東台灣下雨機率比較高，尤其宜蘭注意局部較大雨勢出現的情況。

秋老虎要掰了？ 周末起天氣南北兩樣情 北東將急轉深秋大降溫

秋老虎發威，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中秋連假以來，在西南風強勢控制下，全台高溫全在3字頭，炎熱少雨，但兩三天後，狀況有變。本周末起，要有天氣南北兩樣情的心理準備。

男中秋烤肉吃鯖魚突心悸、起紅疹 醫示警：組織胺中毒烤熟也沒用

台中50歲男子中秋連假與家人烤肉吃一尾鯖魚，不到1小時臉部及上半身突然潮紅、頭痛、心悸、皮膚紅疹，家人原以為是喝啤酒後造成臉紅，未料症狀持續加劇，趕緊送衛福部豐原醫院急診。醫師詢問後得知鯖魚在烤肉前曾放置常溫一段時間，研判為魚類組織胺中毒，後續服藥治療緩解症狀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。