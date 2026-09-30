搶救少子化 陳駿季：明年規畫女性農民帶薪育嬰假

因應農業結構改變以及農村人口外流，從農人口逐年下降，根據農業部統計，目前從農人數約47.2萬人，其中主力從農人口更僅39.7萬人，跌破40萬人，青農更僅約10萬人左右。農業部長陳駿季今表示，擬於明年規畫女性農民的帶薪育嬰假，打造更友善的從農環境。

陳駿季今於「第8屆百大青農表揚」典禮受訪指出，國內從農的主力人口數約37.5萬人，而45歲以下和45歲至55歲人口各約10萬人，如何吸引青年務農是農業部的一大目標，提供的協助包含金融支持等，也因為少子化會衝擊到農業發展，加上農民沒有雇主，希望能比照勞工有育嬰假。

現行育嬰留職停薪總期間每名子女最長2年，給付標準為按前6個月平均月投保薪資的80%計算。陳駿季進一步指出，目前農民退休儲金的每月提繳金額是以勞動部公告的每月最低工資為基礎來計算，未來規畫的農民育嬰假，應會比照最低工資的80%來給付，但相關給付比率、經費、時間彈性，以及是否也適用男性農民等，仍待進一步研議，但希望明年能上路。

陳駿季另表示，農民在戶外工作時間長，現在夏天也越來越熱，農業部擬推出相關補助，使農民也能有戶外工作的個人熱防護設備，使務農環境更友善，讓更多青農願意投入農業。