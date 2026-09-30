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土庫「不夜城」亮起來 10月24日復古電音趴重現

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣土庫鎮早年是商業發展重鎮，曾有「不夜城」之稱，為重現早年繁華，土庫鎮公所攜手土庫好COOL商圈發展協會，10月24日在土庫庄役場舉辦「2026土庫嘉年華」，將以「復古電音趴」為主題，邀民眾重溫土庫街區昔日繁華。圖／土庫鎮公所提供
雲林縣土庫鎮早年是商業發展重鎮，曾有「不夜城」之稱，為重現早年繁華，土庫鎮公所攜手土庫好COOL商圈發展協會，10月24日在土庫庄役場舉辦「2026土庫嘉年華」，將以「復古電音趴」為主題，邀民眾重溫土庫街區昔日繁華。圖／土庫鎮公所提供

雲林縣土庫鎮早年是商業發展重鎮，曾有「不夜城」之稱，為重現早年繁華，土庫鎮公所攜手土庫好COOL商圈發展協會，10月24日在土庫庄役場舉辦「2026土庫嘉年華」，將以「復古電音趴」為主題，邀民眾重溫土庫街區昔日繁華。

土庫鎮長陳特凱表示，土庫過去商業活動主要集中在第一市場周邊，1950年代街區相當熱鬧，除了百貨商行、小吃，還有戲院、餐館酒樓等，因而有「不夜城」之稱。隨著明星戲院歇業，街區逐漸褪去昔日繁華，回歸純樸小鎮。

陳特凱指出，今年土庫嘉年華以「復古電音趴」為主題，除了復古主題走秀，還安排跨世代表演，並邀請長者團體「千歲團」共襄盛舉，讓長輩、青年及親子同樂，透過音樂與活動重新串起不同世代的土庫記憶，也讓在地居民重溫早年「不夜城」的繁華。

土庫好COOL商圈發展協會理事長王偉盛表示，活動白天將安排在地商圈市集、街區導覽，以及親子、食農體驗，帶領民眾認識土庫店家及常民生活。傍晚則展開星光踩街，從土庫庄役場出發，踩街隊伍手持燈具，沿途欣賞定點展演及光環境燈景，繞行土庫圓環、第一市場及周邊特色街區，全程逾1公里，讓民眾用腳步感受土庫夜間風情。

晚間「土庫之夜」則邀請阮劇團演出，並安排多組表演團體登台，融合地方文化與現代音樂，現場還有摸彩及商圈互動活動，讓老街夜晚重新聚集人潮。

此外，鎮公所即日起至10月20日推出「土庫復古穿搭線上人氣票選活動」，民眾只要穿著復古服裝，在土庫街區實景拍照，並至指定貼文留言上傳照片即可參賽，將依累計按讚數選出前三名，贈送精美禮品。頒獎典禮將於10月24日活動現場舉行，獲獎者須穿著得獎照片中的復古服裝親自出席領獎。相關活動資訊可洽土庫鎮公所及土庫好COOL商圈發展協會。

雲林縣土庫鎮早年是商業發展重鎮，曾有「不夜城」之稱，為重現早年繁華，土庫鎮公所攜手土庫好COOL商圈發展協會，10月24日在土庫庄役場舉辦「2026土庫嘉年華」，將以「復古電音趴」為主題，邀民眾重溫土庫街區昔日繁華。圖／土庫鎮公所提供
雲林縣土庫鎮早年是商業發展重鎮，曾有「不夜城」之稱，為重現早年繁華，土庫鎮公所攜手土庫好COOL商圈發展協會，10月24日在土庫庄役場舉辦「2026土庫嘉年華」，將以「復古電音趴」為主題，邀民眾重溫土庫街區昔日繁華。圖／土庫鎮公所提供

雲林縣土庫鎮早年是商業發展重鎮，曾有「不夜城」之稱，為重現早年繁華，土庫鎮公所攜手土庫好COOL商圈發展協會，10月24日在土庫庄役場舉辦「2026土庫嘉年華」，將以「復古電音趴」為主題，邀民眾重溫土庫街區昔日繁華。圖／土庫鎮公所提供
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