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衛福部雙北設5處UCC急診仍塞爆 專家：分流效果有限、至多緩解2%

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部因應本次中秋4天連假，開設輕急症中心（UCC）3日，並要求部立醫院除連續4天維持急診、住院服務外，加開內科、家醫科、兒科等重要科別門診，然而，連假後雙北急診仍被塞爆。聯合報系資料照
衛福部因應本次中秋4天連假，開設輕急症中心（UCC）3日，並要求部立醫院除連續4天維持急診、住院服務外，加開內科、家醫科、兒科等重要科別門診，然而，連假後雙北急診仍被塞爆。聯合報系資料照

連假期間全台醫院容易出現急診壅塞情況，衛福部因應本次中秋4天連假，開設輕急症中心（UCC）3日，並要求部立醫院除連續4天維持急診、住院服務外，加開內科、家醫科、兒科等重要科別門診，然而，連假後雙北急診仍被塞爆。專家分析，UCC「至多僅分流2%」病人，建議遇3日以上連假，應比照春節專案獎勵，讓更多基層診所開診，紓解輕症病人對大醫院急診造成的量能衝擊。

連假後雙北多家醫院急診塞爆，台大、林口長庚候床病人逾百人，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，新光醫院急診亦出現壅塞情況，多次向119通報滿床，衛福部雖在雙北合計開設5處UCC，然而，台北3處據點分別在市聯醫林森院區、昆明院區與信義門診部，這些區域與台大、新光、台北榮總等醫學中心相去甚遠，「不能說沒有分流病人，但效果極其有限。」

洪子仁說，連假期間雙北急診來診病人數預估逾2萬人以上，3處UCC至多能分流數百位病人，比率至多1%至2%，而UCC分流的是檢傷分類第4至5級「不需住院的輕症病人」，並非造成急診滿床原因，加上民眾對UCC功能、設備、能處理的疾病項目認識有限，為此，連假期間如出現身體不適，多數民眾仍選擇至台大、台北榮總、新光醫院等大型醫學中心就醫，選擇UCC者並非多數。

輕症病人湧入雖不是急診壅塞主因，仍導致急診醫護工作負荷加重。洪子仁建議，因UCC效果有限，多數診所春節期間休診，建議政府遇3天以上連續假期，應比照春節期間，以專案方式提供基層診所足夠健保給付誘因，鼓勵更多診所經營者加入開診行列，協助分流輕症病人，將診所開診率衝高，讓大醫院急診量能專注用於收治重症患者。

衛福部 雙北 急診

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