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高鐵塞、急診也塞？ 雙北多家醫院連假後逾百人候床、向119通報滿床

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部於連假三天開設假日輕急症中心，不過，連假後首日週二一早，台大醫院急診室候床病人超過百人，林口長庚則連續2日候床病人超過150人，新光醫院候床人數亦高於連假前。聯合報系資料照
衛福部於連假三天開設假日輕急症中心，不過，連假後首日週二一早，台大醫院急診室候床病人超過百人，林口長庚則連續2日候床病人超過150人，新光醫院候床人數亦高於連假前。聯合報系資料照

衛福部連假三天開設假日輕急症中心，不過，連假過後的首日，周二一早，台大醫院急診室候床病人超過百人，林口長庚則連續2日候床病人超過150人，新光醫院候床人數亦高於連假前，且多次向119通報不再接收病人。專家指出，急診壅塞「病根」與高齡化共病有關，滯留急診病人多為肺炎、腸胃道疾病長者。

中秋連假四天結束，收假日高鐵塞爆、國道成停車場引爆民怨，交通部急上火線說明。無獨有偶，收假後雙北多家醫院急診壅塞情況再現，衛福部雖稱已在連假期間開設UCC分流病人，卻對紓解急診壅塞助益有限。台大醫院周二一早急診候床病人逾百人，今天上午仍有80多人候床，院方向119通報滿床。林口長庚則是連續兩日上午候床病人逾150人，被迫停收119病人。

一位台大醫師表示，本次收假後病人數量已較過去減少，過去連假還沒結束，該院急診大廳就人滿為患，這兩天醫院上午雖有許多病患候床，卻不至於滿到大廳走廊全是病人，且至下午病人多已收治至病房住院，僅剩約五十多位病人待床，原因與院方增加急診收床會議，強制各科病房收治病人有關，加上日前急診候床病人死亡事件，讓部分民眾自主分流，不再「只跑台大」。

新光醫院副院長洪子仁指出，據內部分析，中秋連假最後2日開始，至急診就醫的流感病人數量增加，不過，這類病人「來得快、去得也快」，多數無住院需求，並非急診壅塞主因，醫師問診若懷疑病人染上流感，如非重症患者，多經過快篩、給藥後，請病人盡快回家休息，真正留置醫院者，多為內科系疾病患者，包括胸腔科、腸胃科、腎臟科等。

洪子仁觀察，連假前後急診收治外科系情況多「相當順暢」，如神經外科、骨科、心臟外科等病人，到院時多為檢傷分類情況嚴重病人，醫療團隊立即安排手術，術後送至加護病房觀察，再轉至一般病房，鮮少滯留急診；真正滯留急診的病人為「非輕症的內科病人」，與高齡化有關，高齡病人染上肺炎、腸胃道疾病等，多需住院治療且時間不短，連假後病人一次湧入，導致候床情況。

衛福部 連假 急診

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